https://ria.ru/20240225/tramp-1929333357.html
CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента
CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента - РИА Новости, 25.02.2024
CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента
Американские телеканалы Fox News и CNN единогласно сообщают, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Южная Каролина от республиканцев РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T03:27
2024-02-25T03:27
2024-02-25T03:31
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РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев - РИА Новости. Американские телеканалы Fox News и CNN единогласно сообщают, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Южная Каролина от республиканцев лидирует экс-президент страны Дональд Трамп с более чем 60%.По версии CNN, Трамп набирает 66,8%, Хейли - 33,2%. Fox News подсчитал, что у Трампа 63,5%, а у Хейли - 35,5%.Данные результаты - первые после закрытия избирательных участков, пока телеканалы сообщают, что подсчитан всего 1% бюллетеней.При этом Южная Каролина - родной штат Хейли, в прошлом она также была губернатором, но различные опросы ожидаемо предрекают победу Трампу.
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в мире, южная каролина, сша, дональд трамп
В мире, Южная Каролина, США, Дональд Трамп
CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента
CNN: Трамп лидирует на праймериз в штате Южная Каролина с 66,8 процента
РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев - РИА Новости. Американские телеканалы Fox News и CNN единогласно сообщают, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Южная Каролина от республиканцев лидирует экс-президент страны Дональд Трамп с более чем 60%.
По версии CNN, Трамп набирает 66,8%, Хейли - 33,2%. Fox News подсчитал, что у Трампа 63,5%, а у Хейли - 35,5%.
Данные результаты - первые после закрытия избирательных участков, пока телеканалы сообщают, что подсчитан всего 1% бюллетеней.
При этом Южная Каролина - родной штат Хейли, в прошлом она также была губернатором, но различные опросы ожидаемо предрекают победу Трампу.
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах