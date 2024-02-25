https://ria.ru/20240225/tramp-1929333357.html

CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента

CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента - РИА Новости, 25.02.2024

CNN: Трамп набирает на праймериз в Южной Каролине 66,8 процента

Американские телеканалы Fox News и CNN единогласно сообщают, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Южная Каролина от республиканцев РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T03:27

2024-02-25T03:27

2024-02-25T03:31

в мире

южная каролина

сша

дональд трамп

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РОК-ХИЛЛ (Южная Каролина, США), 25 фев - РИА Новости. Американские телеканалы Fox News и CNN единогласно сообщают, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Южная Каролина от республиканцев лидирует экс-президент страны Дональд Трамп с более чем 60%.По версии CNN, Трамп набирает 66,8%, Хейли - 33,2%. Fox News подсчитал, что у Трампа 63,5%, а у Хейли - 35,5%.Данные результаты - первые после закрытия избирательных участков, пока телеканалы сообщают, что подсчитан всего 1% бюллетеней.При этом Южная Каролина - родной штат Хейли, в прошлом она также была губернатором, но различные опросы ожидаемо предрекают победу Трампу.

https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html

южная каролина

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в мире, южная каролина, сша, дональд трамп