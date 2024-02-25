https://ria.ru/20240225/tramp-1929332861.html

Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине

Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине - РИА Новости, 25.02.2024

Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T03:12

2024-02-25T03:12

2024-02-25T10:25

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РОК-ХИЛЛ (США), 25 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом."Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина", — сказал он на мероприятии со сторонниками.Трансляцию вели американские телеканалы.Fox News и CNN единогласно присудили победу Трампу. По информации CNN, после обработки половины бюллетеней экс-президент набирает 59,7 процента голосов, его единственная соперница Никки Хейли, бывший постпред США при ООН, — 39,7 процента. У Fox News по итогам обработки 49 процентов бюллетеней аналогичные показатели.Сама Хейли, выступая перед сторонниками, признала победу Трампа, но вновь отказалась выйти из предвыборной гонки. По ее словам, она не верит, что Трамп сможет победить Джо Байдена на ноябрьских выборах.Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов в президенты по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (выборы на партийных собраниях).Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, Байден намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240207/vybory-1925906947.html

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в мире, южная каролина, сша, дональд трамп, никки хейли, оон