Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 25.02.2024 (обновлено: 10:25 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/tramp-1929332861.html
Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине
Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине - РИА Новости, 25.02.2024
Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T03:12
2024-02-25T10:25
в мире
южная каролина
сша
дональд трамп
никки хейли
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00e17c42a5f139808178a77e8eae936e.jpg
РОК-ХИЛЛ (США), 25 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом.&quot;Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина&quot;, — сказал он на мероприятии со сторонниками.Трансляцию вели американские телеканалы.Fox News и CNN единогласно присудили победу Трампу. По информации CNN, после обработки половины бюллетеней экс-президент набирает 59,7 процента голосов, его единственная соперница Никки Хейли, бывший постпред США при ООН, — 39,7 процента. У Fox News по итогам обработки 49 процентов бюллетеней аналогичные показатели.Сама Хейли, выступая перед сторонниками, признала победу Трампа, но вновь отказалась выйти из предвыборной гонки. По ее словам, она не верит, что Трамп сможет победить Джо Байдена на ноябрьских выборах.Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов в президенты по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (выборы на партийных собраниях).Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, Байден намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240207/vybory-1925906947.html
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
южная каролина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921557927_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5b7c77b1b8213f4be597dd40071ac35a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная каролина, сша, дональд трамп, никки хейли, оон
В мире, Южная Каролина, США, Дональд Трамп, Никки Хейли, ООН
Трамп заявил, что побеждает в Южной Каролине

Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОК-ХИЛЛ (США), 25 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что побеждает на предварительных выборах в Южной Каролине с рекордным результатом.
«

"Мне сообщили, что у нас в два раза больше голосов, чем когда-либо получали в штате Южная Каролина", — сказал он на мероприятии со сторонниками.

Трансляцию вели американские телеканалы.
Fox News и CNN единогласно присудили победу Трампу. По информации CNN, после обработки половины бюллетеней экс-президент набирает 59,7 процента голосов, его единственная соперница Никки Хейли, бывший постпред США при ООН, — 39,7 процента. У Fox News по итогам обработки 49 процентов бюллетеней аналогичные показатели.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Никки Хейли проиграла графе "против всех" в Неваде
7 февраля, 12:54
Сама Хейли, выступая перед сторонниками, признала победу Трампа, но вновь отказалась выйти из предвыборной гонки. По ее словам, она не верит, что Трамп сможет победить Джо Байдена на ноябрьских выборах.
Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов в президенты по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (выборы на партийных собраниях).
Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, Байден намерен переизбираться от Демократической партии.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Трамп пообещал оппонентам возмездие после победы на выборах
Вчера, 23:36
 
В миреЮжная КаролинаСШАДональд ТрампНикки ХейлиООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала