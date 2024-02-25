https://ria.ru/20240225/svo-1929371437.html

Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино

Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино - РИА Новости, 25.02.2024

Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:11

2024-02-25T13:11

2024-02-25T13:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

работино

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области. Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

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вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)