https://ria.ru/20240225/svo-1929371437.html
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино - РИА Новости, 25.02.2024
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:11
2024-02-25T13:11
2024-02-25T13:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928062144_0:112:3070:1839_1920x0_80_0_0_ca79ee5390387970a91eab862dae6fe1.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области. Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928062144_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_df5160487fe68e2ac3674d4f222f564b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино
Минобороны: ВС России отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ у Работино