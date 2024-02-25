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Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 25.02.2024 (обновлено: 13:22 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/svo-1929371437.html
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино - РИА Новости, 25.02.2024
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:11
2024-02-25T13:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
работино
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области. Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
работино
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вооруженные силы украины, работино, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Работино, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили две контратаки ВСУ у Работино

Минобороны: ВС России отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ у Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 30 украинских военнослужащих, артиллерийскую систему М777 производства США, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Щербаки Запорожской области. Также в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две контратаки штурмовых групп 15-й бригады нацгвардии Украины. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРаботиноЗапорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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