"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России
Сунак призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации российских активов
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Западу нужно быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России, цитирует CNBC статью премьер-министра Британии Риши Сунака для The Times.
“Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике.... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов”, — заявил он.
“Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике.... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов”, — заявил он.
Сунак утверждает, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах и других видах помощи. Кроме того, он призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.
В статье уточняется, что в прошлом месяце министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон встретился с заместителем главы Минфина США Уолли Адеймо, чтобы обсудить арест замороженных российских активов, но подчеркнул, что это необходимо сделать в соответствии с международным правом.
Накануне лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит "компенсацию" Киеву.
В статье уточняется, что в прошлом месяце министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон встретился с заместителем главы Минфина США Уолли Адеймо, чтобы обсудить арест замороженных российских активов, но подчеркнул, что это необходимо сделать в соответствии с международным правом.
Накануне лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит "компенсацию" Киеву.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации зарубежными государствами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле неоднократно заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.