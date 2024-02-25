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"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:47 25.02.2024 (обновлено: 09:57 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/sunak-1929343376.html
"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России
"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 25.02.2024
"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России
Западу нужно быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России, цитирует CNBC статью премьер-министра Британии Риши Сунака для The Times. “Мы... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T08:47
2024-02-25T09:57
специальная военная операция на украине
россия
украина
риши сунак
евросоюз
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Западу нужно быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России, цитирует CNBC статью премьер-министра Британии Риши Сунака для The Times. “Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике.... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов”, — заявил он. Сунак утверждает, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах и других видах помощи. Кроме того, он призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине. В статье уточняется, что в прошлом месяце министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон встретился с заместителем главы Минфина США Уолли Адеймо, чтобы обсудить арест замороженных российских активов, но подчеркнул, что это необходимо сделать в соответствии с международным правом.Накануне лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит "компенсацию" Киеву.Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации зарубежными государствами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.В Кремле неоднократно заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.
https://ria.ru/20240225/kuleba-1929347976.html
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россия, украина, риши сунак, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Риши Сунак, Евросоюз, В мире
"Нанесение ударов". Сунак сделал дерзкое заявление о России

Сунак призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации российских активов

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Западу нужно быть смелее в поставках оружия Украине и конфискации активов России, цитирует CNBC статью премьер-министра Британии Риши Сунака для The Times.

“Мы должны быть смелее в нанесении ударов по российской военной экономике.... И мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов”, — заявил он.
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Сунак утверждает, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах и других видах помощи. Кроме того, он призвал США продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

В статье уточняется, что в прошлом месяце министр инвестиций Великобритании Доминик Джонсон встретился с заместителем главы Минфина США Уолли Адеймо, чтобы обсудить арест замороженных российских активов, но подчеркнул, что это необходимо сделать в соответствии с международным правом.

Накануне лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы не будут разморожены, пока Москва не выплатит "компенсацию" Киеву.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации зарубежными государствами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле неоднократно заявляли, что принятие подобных решений будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаРиши СунакЕвросоюзВ мире
 
 
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