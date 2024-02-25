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Демократы разыграют карту "российского вмешательства", заявили в конгрессе - РИА Новости, 25.02.2024
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23:51 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/ssha-1929442508.html
Демократы разыграют карту "российского вмешательства", заявили в конгрессе
Демократы разыграют карту "российского вмешательства", заявили в конгрессе - РИА Новости, 25.02.2024
Демократы разыграют карту "российского вмешательства", заявили в конгрессе
Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предупредила, что демократы готовятся вновь "разыграть карту российского вмешательства" в преддверии президентских выборов, и РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:51
2024-02-25T23:51
в мире
россия
украина
америка
дональд трамп
джо байден
никки хейли
центральное разведывательное управление (цру)
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предупредила, что демократы готовятся вновь "разыграть карту российского вмешательства" в преддверии президентских выборов, и призвала своих соратников-республиканцев быть готовыми к тому, что их будут обзывать "русскими бла-бла-бла" за поддержку Дональда Трампа. Она допустила, что сторонники действующего главы государства Джо Байдена таким образом готовят почву, чтобы не утверждать победу Трампа или объявить ему импичмент. "Все, кто просто печется об Америке, американском народе и трудовых американских налоговых долларах, будьте готовы к тому, что вас назовут "русскими бла-бла-бла", потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся отказаться утверждать его избрание, вновь объявить ему импичмент, когда он снова станет президентом", - написала Тэйлор-Грин в социальной сети Х. Демократы, по ее словам, уже говорят о влиянии "российской дезинформации" на парламентское расследование зарубежных деловых связей семейства Байденов и готовы обвинять в поддержке России тех, кто выступает против финансирования конфликта на Украине. "Они собираются заявить, что республиканцы, которые отказываются финансировать войну на Украине, убивающую целое поколение украинских мужчин, являются каким-то образом "русскими чем-то там, чем-то там", игнорируя тот факт, что мы просто хотим обезопасить нашу границу и не хотим больше оплачивать войны ЦРУ", - заявила конгрессвумен. Российское руководство отрицает приписывавшиеся ему в прошлом попытки вмешательства в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
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в мире, россия, украина, америка, дональд трамп, джо байден, никки хейли, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Никки Хейли, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Демократы разыграют карту "российского вмешательства", заявили в конгрессе

Тэйлор-Грин: демократы готовятся разыграть карту "вмешательства РФ"

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин предупредила, что демократы готовятся вновь "разыграть карту российского вмешательства" в преддверии президентских выборов, и призвала своих соратников-республиканцев быть готовыми к тому, что их будут обзывать "русскими бла-бла-бла" за поддержку Дональда Трампа.
Она допустила, что сторонники действующего главы государства Джо Байдена таким образом готовят почву, чтобы не утверждать победу Трампа или объявить ему импичмент.
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"Все, кто просто печется об Америке, американском народе и трудовых американских налоговых долларах, будьте готовы к тому, что вас назовут "русскими бла-бла-бла", потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся отказаться утверждать его избрание, вновь объявить ему импичмент, когда он снова станет президентом", - написала Тэйлор-Грин в социальной сети Х.
Демократы, по ее словам, уже говорят о влиянии "российской дезинформации" на парламентское расследование зарубежных деловых связей семейства Байденов и готовы обвинять в поддержке России тех, кто выступает против финансирования конфликта на Украине.
"Они собираются заявить, что республиканцы, которые отказываются финансировать войну на Украине, убивающую целое поколение украинских мужчин, являются каким-то образом "русскими чем-то там, чем-то там", игнорируя тот факт, что мы просто хотим обезопасить нашу границу и не хотим больше оплачивать войны ЦРУ", - заявила конгрессвумен.
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Российское руководство отрицает приписывавшиеся ему в прошлом попытки вмешательства в президентские выборы за океаном, а конспирологическая теория "сговора" Трампа с РФ на выборах 2016 года была в конечном счете опровергнута самими американскими властями.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли.
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В миреРоссияУкраинаАмерикаДональд ТрампДжо БайденНикки ХейлиЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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