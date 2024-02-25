https://ria.ru/20240225/ssha-1929327220.html
США и союзники нанесли удары по подземным позициям хуситов
США и союзники нанесли удары по подземным позициям хуситов - РИА Новости, 25.02.2024
США и союзники нанесли удары по подземным позициям хуситов
США и союзники нанесли авиаудары по 8 подземным позициям хуситов в Йемене, сообщает Пентагон. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:52
2024-02-25T00:52
2024-02-25T00:52
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США и союзники нанесли авиаудары по 8 подземным позициям хуситов в Йемене, сообщает Пентагон. "Необходимые и пропорциональные удары были сделаны по 18 целям в 8 местах в Йемене, связанным с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом", - сообщает Пентагон. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240224/raketa-1929318266.html
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в мире, сша, йемен, красное море, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Красное море, Министерство обороны США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
США и союзники нанесли удары по подземным позициям хуситов
Пентагон: США и союзники нанесли удары по восьми подземным позициям хуситов
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США и союзники нанесли авиаудары по 8 подземным позициям хуситов в Йемене, сообщает Пентагон.
"Необходимые и пропорциональные удары были сделаны по 18 целям в 8 местах в Йемене, связанным с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом", - сообщает Пентагон.
Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла
" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря
, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем
корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания
с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов