https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929427371.html

Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации

Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации - РИА Новости, 25.02.2024

Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации

Россиянам следует проявлять больше энтузиазма и ежедневно помнить, что бойцы на фронте выполняют задачи спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:44

2024-02-25T20:44

2024-02-25T21:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

владимир путин

европа

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Россиянам следует проявлять больше энтузиазма и ежедневно помнить, что бойцы на фронте выполняют задачи спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы должны сейчас, когда наша страна воюет, каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия. Кроме тех людей, которые на фронте, <...> и их семей, родных и близких, кто остался здесь, всей остальной стране <...> нужно немножко <...> с утра каждый день вспоминать, что страна, вообще-то, воюет и нужно чуть больше энтузиазма. Столько решений у нас тогда будет приниматься быстро", — подчеркнула она.Как отметил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.По словам президента, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления, а альянс тем временем неуклонно расширялся.Россия же, подчеркивали в Кремле, не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она открыта к диалогу, но на равноправной основе.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html

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россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, европа, общество, нато, донбасс