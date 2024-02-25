Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации
Симоньян призвала россиян помнить о военных, выполняющих задачи в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Россиянам следует проявлять больше энтузиазма и ежедневно помнить, что бойцы на фронте выполняют задачи спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы должны сейчас, когда наша страна воюет, каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия. Кроме тех людей, которые на фронте, <...> и их семей, родных и близких, кто остался здесь, всей остальной стране <...> нужно немножко <...> с утра каждый день вспоминать, что страна, вообще-то, воюет и нужно чуть больше энтузиазма. Столько решений у нас тогда будет приниматься быстро", — подчеркнула она.
Как отметил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.
Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.
По словам президента, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления, а альянс тем временем неуклонно расширялся.
Россия же, подчеркивали в Кремле, не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она открыта к диалогу, но на равноправной основе.