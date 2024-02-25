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Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 25.02.2024 (обновлено: 21:41 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/spetsoperatsiya-1929427371.html
Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации
Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации - РИА Новости, 25.02.2024
Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации
Россиянам следует проявлять больше энтузиазма и ежедневно помнить, что бойцы на фронте выполняют задачи спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:44
2024-02-25T21:41
специальная военная операция на украине
россия
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Россиянам следует проявлять больше энтузиазма и ежедневно помнить, что бойцы на фронте выполняют задачи спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Мы должны сейчас, когда наша страна воюет, каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия. Кроме тех людей, которые на фронте, &lt;...&gt; и их семей, родных и близких, кто остался здесь, всей остальной стране &lt;...&gt; нужно немножко &lt;...&gt; с утра каждый день вспоминать, что страна, вообще-то, воюет и нужно чуть больше энтузиазма. Столько решений у нас тогда будет приниматься быстро", — подчеркнула она.Как отметил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.По словам президента, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления, а альянс тем временем неуклонно расширялся.Россия же, подчеркивали в Кремле, не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она открыта к диалогу, но на равноправной основе.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин, европа, общество, нато, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин, Европа, Общество, НАТО, Донбасс
Симоньян призвала россиян проявить энтузиазм во время спецоперации

Симоньян призвала россиян помнить о военных, выполняющих задачи в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Россиянам следует проявлять больше энтузиазма и ежедневно помнить, что бойцы на фронте выполняют задачи спецоперации, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Мы должны сейчас, когда наша страна воюет, каждый на своем месте проявлять немножко больше энтузиазма и немножко меньше равнодушия. Кроме тех людей, которые на фронте, <...> и их семей, родных и близких, кто остался здесь, всей остальной стране <...> нужно немножко <...> с утра каждый день вспоминать, что страна, вообще-то, воюет и нужно чуть больше энтузиазма. Столько решений у нас тогда будет приниматься быстро", — подчеркнула она.
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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24 февраля, 08:00
Как отметил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, российская специальная военная операция — это попытка прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году.
Еще 24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, глава государства назвал ее целью защиту людей в Донбассе, которые уже восемь лет подвергаются "издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Впоследствии он не раз говорил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили никаких шансов поступить иначе, а риски для ее безопасности стали такими, что другими средствами реагировать было невозможно.
По словам президента, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления, а альянс тем временем неуклонно расширялся.
Россия же, подчеркивали в Кремле, не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она открыта к диалогу, но на равноправной основе.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Заменить будет сложно. Стало известно, что Россия уничтожила в зоне СВО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир ПутинЕвропаОбществоНАТОДонбасс
 
 
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