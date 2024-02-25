https://ria.ru/20240225/spetsialnosti-1929353215.html

Эксперт рассказал об эффекте от роста интереса к техническим специальностям

Эксперт рассказал об эффекте от роста интереса к техническим специальностям - РИА Новости, 25.02.2024

Эксперт рассказал об эффекте от роста интереса к техническим специальностям

Эффект от стимулирующих мер, направленных на повышение интереса студентов к промышленным специальностям, в том числе в энергетике, будет заметен лишь через 5-7... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:37

2024-02-25T10:37

2024-02-25T10:37

общество

образование - общество

россия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Эффект от стимулирующих мер, направленных на повышение интереса студентов к промышленным специальностям, в том числе в энергетике, будет заметен лишь через 5-7 лет, заявил РИА Новости генеральный директор инженерной компании "Уралэнерготел" Алексей Бельский. Дефицит кадров является одной из проблем развития промышленности и бизнеса в РФ. В частности, в энергетической отрасли фиксируется рекордный дефицит квалифицированных инженерных кадров. Это связано с недобором абитуриентов по профильным специальностям, старением трудовых ресурсов и рядом других факторов. "Стимулирующие меры, направленные на молодежь, необходимы. Уже сегодня важно повышать интерес студентов к промышленным и, в частности, энергетическим специальностям, с пониманием того, что эффект от этой работы будет заметен через только через 5–7 лет", - отметил он. Частные компании, по словам Бельского, уже сегодня делают многое: берут студентов на практику, приглашают на работу, обучают профессии на практике, помогают осваивать новое оборудование. Однако ни одна компания не может взять на практику или трудоустроить к себе целый курс выпускников по одной специальности, отмечает эксперт. "А задача в том, чтобы эти выпускники не ушли в другие профессии. Поэтому ведётся разговор о создании профессиональных ассоциаций работодателей, у которых будет возможность помогать с трудоустройством максимально большого количества выпускников именно по специальности. И это тот момент, где для решения жизненно важной для отрасли задачи придется объединиться разным игрокам рынка, в том числе конкурентам", — замечает он. Работу по формированию интереса абитуриентов к колледжам и техническим вузам необходимо начинать со школы, некоторые шаги в данном направлении уже ведутся. Например, в школах вводится предмет "профминимум". "Сейчас же мы сталкиваемся с такой проблемой, что у школьников просто недостаточно информации о профессиях: может быть, учиться на конкретном техническом факультете было бы интересно, но информации немного, не каждый школьник готов ее искать сам, и если в его окружении нет людей из конкретной производственной сферы, велика вероятность, что выбор будет сделан в пользу другой, более "раскрученной" специальности или профессии", - говорит Бельский. Нужно повышать статус профессии в глазах учащихся, давать понимание, какие перспективы специалист получит для себя лично, для своей будущей семьи, что это будет значить для экономики страны, полагает эксперт. "Только государство может глобально работать в области образования в масштабах страны и с горизонтом планирования 10-20-30 лет", — замечает он.

https://ria.ru/20240108/kadry-1920127732.html

https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия