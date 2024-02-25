https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html

В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины

В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 25.02.2024

В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины

В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:23

2024-02-25T13:23

2024-02-25T15:28

хорошие новости

финский залив

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Все случилось в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега", — заявили в министерстве. Спасатели использовали два судна на воздушных подушках, чтобы вытащить людей.Ведомство уточнило, что всего удалось вызволить 35 рыбаков, во время операции никто не пострадал.

https://ria.ru/20240218/rybaki-1928025597.html

финский залив

санкт-петербург

россия

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Ольга Фомченкова

финский залив, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия