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В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 25.02.2024
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины
В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:23
2024-02-25T13:23
2024-02-25T15:28
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Все случилось в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега", — заявили в министерстве. Спасатели использовали два судна на воздушных подушках, чтобы вытащить людей.Ведомство уточнило, что всего удалось вызволить 35 рыбаков, во время операции никто не пострадал.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
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В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины
МЧС: с оторвавшейся льдины в Финском заливе в Петербурге спасли 35 рыбаков