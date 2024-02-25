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В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 25.02.2024
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13:23 25.02.2024 (обновлено: 15:28 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/spasenie-1929372715.html
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости, 25.02.2024
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины
В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:23
2024-02-25T15:28
хорошие новости
финский залив
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "Все случилось в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега", — заявили в министерстве. Спасатели использовали два судна на воздушных подушках, чтобы вытащить людей.Ведомство уточнило, что всего удалось вызволить 35 рыбаков, во время операции никто не пострадал.
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финский залив
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финский залив, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Хорошие новости, Финский залив, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Финском заливе спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины

МЧС: с оторвавшейся льдины в Финском заливе в Петербурге спасли 35 рыбаков

© МЧС РоссииРыбаки на льдине в акватории Финского залива. Кадр видео
Рыбаки на льдине в акватории Финского залива. Кадр видео
© МЧС России
Рыбаки на льдине в акватории Финского залива. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев — РИА Новости. В Финском заливе спасли оказавшихся на льдине рыбаков, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
"Все случилось в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега", — заявили в министерстве.
Спасатели использовали два судна на воздушных подушках, чтобы вытащить людей.
Ведомство уточнило, что всего удалось вызволить 35 рыбаков, во время операции никто не пострадал.
Операция по спасению рыбаков в Сахалинской области. 18 февраля 2024
На Сахалине доставили на берег 75 рыбаков с оторвавшейся льдины
18 февраля, 06:55
 
Хорошие новостиФинский заливСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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