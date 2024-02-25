https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

Как остаться без нормальных государства и СМИ

Как остаться без нормальных государства и СМИ - РИА Новости, 25.02.2024

Как остаться без нормальных государства и СМИ

Вообще-то это совсем не интересно — как американский автор отзывается на очевидное самоуничтожение СМИ в его стране. Он, видите ли, пишет, что все их беды... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:00

2024-02-25T08:00

2024-02-25T08:04

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Вообще-то это совсем не интересно — как американский автор отзывается на очевидное самоуничтожение СМИ в его стране. Он, видите ли, пишет, что все их беды оттого, что либералы врут (например, про Дональда Трампа) и этим подрывают репутацию своих изданий: подумаешь, открытие. Автор, понятно, из консерваторов, пишет в The American Conservative. Как будто журналистика на его фланге не врет — ну хотя бы о том, как стране угрожает Китай самим фактом своего существования.А вот сами факты развала системы в его материале собраны хорошие. Например: полностью доверяют СМИ только семь процентов американцев. Кому они тогда верят — соцсетям и блогерам? А вот и нет, эти оказываются еще ниже, в самом низу по шкале доверия. То есть хотя там аудитория больше, чем у газет или телевидения, но и "новым медиа" веры нет.Далее деградация идет неуклонно с "пикового" 1977 года, когда СМИ доверяли в десять раз больше — 70 процентов. В результате блоги и соцсети как-то живут, потому что больших расходов не требуют. А вот классические газеты закрылись или были поглощены конкурентами в количестве 2900 штук с 2005 года. И то же по части телевидения, радио и прочего. Среда съеживается.Что происходит, когда целая громадная отрасль теряет доверие, то есть потребителя и доходы? Ее менеджеры урезают расходы и увольняют людей. Los Angeles Times, например, это проделывает уже не в первый раз, и можно себе представить, как снижается от таких процессов (а они идут везде по стране) качество ранее престижного журналистского сословия. В общем, это что-то вроде неуправляемого ядерного распада. И, кстати, нечто похожее происходит и в Европе.Тут не один кризис, а несколько. Начиналось с технологической, по сути, революции: интернет, блоги, соцсети. Туда ушла не только часть аудитории, но и деньги от рекламодателей, как минимум важная часть таковых. Начался упомянутый процесс распада, и все это слилось с другим кризисом — даже не политическим, а системным, ценностным. Который, конечно, не из-за СМИ возник или не только из-за них.А довел этот кризис, словами еще одного консервативного автора, до превращения США в нефункциональное (провальное) государство. Ну то есть это только демократы виноваты — вы же понимаете. Но признаки провала вполне очевидны. Например, государство решило, что имеет право отбирать детей у родителей, промывать первым мозги, а потом хирургически уродовать (это насчет смены пола). То же государство, а с ним его избирательная база, заставляет всех, в том числе несогласных граждан, платить безумные деньги за "исправление климата" — сотни лишних миллиардов в виде дополнительных расходов на всякие зеленые технологии.Теперь мигранты: они есть везде по миру, но так, чтобы численности приехавших только при Байдене хватило бы на 11-й по населению штат страны? При этом американцев заставляют платить за этот импорт людей около 300 миллиардов в год, мигранты иной раз получают пособия больше, чем свои обездоленные граждане.И вот в такой ситуации страна остается без страховочной, по сути, "четвертой власти", то есть без полноценной и открытой всем площадки для дискуссии о том, куда она идет. Вместо площадки — назойливая либеральная пропаганда и попытки правых с ней бороться уже своей пропагандой.То же по миру в целом. Полноценные "глобальные" СМИ — это такие, где именно сейчас в мировом масштабе должен был бы идти обмен мнениями о том, в какую эпоху движемся и какой мир нам нужен. Но получается, что США свой двойной кризис (государства в целом и СМИ в частности) экспортируют как минимум по западным странам, пытаясь силой оккупировать информационное поле только своей пропагандой.И тогда серьезный разговор о том, куда всем плыть, может идти только за пределами Запада. Что, собственно, и происходит.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240212/putin-1926778396.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

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аналитика, сша, китай, европа, дональд трамп, в мире