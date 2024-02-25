Рейтинг@Mail.ru
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/siriya-1929441136.html
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 25.02.2024
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:29
2024-02-25T23:29
в мире
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Кулить. Он добавил, что в сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции" во главе с США.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240220/siriya-1928556501.html
сирия
россия
идлиб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

ЦПВС: террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.
"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Кулить.
Он добавил, что в сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции" во главе с США.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо от террористов - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Сирия контролирует почти всю территорию благодаря России, заявил Шойгу
20 февраля, 18:49
 
В миреСирияРоссияИдлиб (мухафаза)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала