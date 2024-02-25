https://ria.ru/20240225/siriya-1929441136.html
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 25.02.2024
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T23:29
2024-02-25T23:29
2024-02-25T23:29
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идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* за сутки совершили девять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*: в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Латакия - один обстрел", - сказал Кулить. Он добавил, что в сирийском районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции" во главе с США.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20240220/siriya-1928556501.html
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в мире, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
Террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
ЦПВС: террористы девять раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии