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В "Сириусе" развернули Город молодежи мира - РИА Новости, 25.02.2024
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16:04 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/sirius-1929393692.html
В "Сириусе" развернули Город молодежи мира
В "Сириусе" развернули Город молодежи мира - РИА Новости, 25.02.2024
В "Сириусе" развернули Город молодежи мира
Город молодежи мира развернули на федеральной территории Сириус ко Всемирному фестивалю молодежи, здесь представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:04
2024-02-25T16:04
россия
москва
казань
всемирный фестиваль молодежи — 2024
образовательный центр "сириус"
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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Город молодежи мира развернули на федеральной территории Сириус ко Всемирному фестивалю молодежи, здесь представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр, сцена для выступлений, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье на Медальной площади в Сириусе, которая на время фестиваля станет площадью "Душа России" в окружении главных спортивных объектов Олимпиады-2014, развернули пять павильонов-городов: Москва, Казань, Ямал, Нижний Новгород, Белгород. Здесь же представлен Дом молодежи, выставочные залы, гастро-пространство, парк миниатюр из фигур, которые сделали учащиеся 25 колледжей из 32 регионов России. Это студенты, получающие среднее специальное образование - сварщики, инженеры, маляры. Они проектировали фигуры животных, русских национальных образов собственными руками. "Здесь на площадках федеральной территории Сириус с 1 по7 марта раскинется Город молодежи мира, который примет участников Всемирного фестиваля молодежи. Они станут горожанами, как у любого города, у него есть свои атрибуты, свои места. Здесь есть павильоны-города нашей страны, не просто павильоны, это кампусы, где будет проходить спикерская программа Российского общества "Знание"", - рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Першин в рамках пресс-тура в Сириусе. Он добавил, что для занятий экстремальными видами спорта на площадке города начнет работу парк "Уличная классика". Дополнением к декорациям, установленным к фестивалю города, станет образ Чебурашки. По заверению Першина, Чебурашек на Медальной площади будет несколько, каждый из них несет свой сакральный смысл. К примеру, хромированный Чебурашка отвечает за судьбу мира, а в тюбетейке и с балалайкой за национальные традиции. Першин отмечает, что уже сейчас Чебурашка, представленный в разных образах на Медальной площади, вызывает неподдельный интерес у туристов и горожан. Как сообщил Першин, 20 тысяч участников приедут на фестиваль, чтобы обсудить будущее. Объектом дискуссий станет в том числе вопрос о справедливости мира, которая может быть достигнута молодыми. Об этом говорит и символика фестиваля, подчеркивает программный директор. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240225/festival-1929380331.html
https://ria.ru/20240225/festival-1929366088.html
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россия, москва, казань, всемирный фестиваль молодежи — 2024, образовательный центр "сириус"
Россия, Москва, Казань, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Образовательный центр "Сириус"
В "Сириусе" развернули Город молодежи мира

В "Сириусе" ко Всемирному фестивалю развернули Город молодежи мира

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЗдание образовательного центра "Сириус"
Здание образовательного центра Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Здание образовательного центра "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 25 фев - РИА Новости. Город молодежи мира развернули на федеральной территории Сириус ко Всемирному фестивалю молодежи, здесь представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр, сцена для выступлений, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье на Медальной площади в Сириусе, которая на время фестиваля станет площадью "Душа России" в окружении главных спортивных объектов Олимпиады-2014, развернули пять павильонов-городов: Москва, Казань, Ямал, Нижний Новгород, Белгород. Здесь же представлен Дом молодежи, выставочные залы, гастро-пространство, парк миниатюр из фигур, которые сделали учащиеся 25 колледжей из 32 регионов России. Это студенты, получающие среднее специальное образование - сварщики, инженеры, маляры. Они проектировали фигуры животных, русских национальных образов собственными руками.
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Вчера, 14:27
"Здесь на площадках федеральной территории Сириус с 1 по7 марта раскинется Город молодежи мира, который примет участников Всемирного фестиваля молодежи. Они станут горожанами, как у любого города, у него есть свои атрибуты, свои места. Здесь есть павильоны-города нашей страны, не просто павильоны, это кампусы, где будет проходить спикерская программа Российского общества "Знание"", - рассказал журналистам программный директор Всемирного фестиваля молодежи Сергей Першин в рамках пресс-тура в Сириусе.
Он добавил, что для занятий экстремальными видами спорта на площадке города начнет работу парк "Уличная классика". Дополнением к декорациям, установленным к фестивалю города, станет образ Чебурашки. По заверению Першина, Чебурашек на Медальной площади будет несколько, каждый из них несет свой сакральный смысл. К примеру, хромированный Чебурашка отвечает за судьбу мира, а в тюбетейке и с балалайкой за национальные традиции. Першин отмечает, что уже сейчас Чебурашка, представленный в разных образах на Медальной площади, вызывает неподдельный интерес у туристов и горожан.
Как сообщил Першин, 20 тысяч участников приедут на фестиваль, чтобы обсудить будущее. Объектом дискуссий станет в том числе вопрос о справедливости мира, которая может быть достигнута молодыми. Об этом говорит и символика фестиваля, подчеркивает программный директор.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Камера наблюдения - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В "Сириусе" до 450 видеокамер помогут обеспечить безопасность на фестивале
Вчера, 12:23
 
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