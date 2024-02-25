https://ria.ru/20240225/sheremetevo-1929331405.html
В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля
В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля - РИА Новости, 25.02.2024
В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля
В Шереметьево зафиксировали кратковременную перезагрузку системы паспортного контроля, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:33
2024-02-25T02:33
2024-02-25T08:11
шереметьево (аэропорт)
россия
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Шереметьево зафиксировали кратковременную перезагрузку системы паспортного контроля, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."По нашим данным, там была кратковременная перезагрузка системы на части кабин, при этом большая часть кабин паспортного контроля работали в обычном режиме плюс биометрические в автоматизированном режиме", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что ничего нештатного не было, а причиной мог стать "большой объем" прилетевших одновременно рейсовПо информации Telegram-канала "Осторожно, Москва", сбой произошел вечером 24 февраля, около 21:45, в зоне прилета терминала С образовалась большая очередь.
https://ria.ru/20240216/aeroport-1927863898.html
https://ria.ru/20240215/aviabilety-1927320617.html
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шереметьево (аэропорт), россия, общество
Шереметьево (аэропорт), Россия, Общество
В Шереметьево произошла перезагрузка системы паспортного контроля
В Шереметьево произошла короткая перезагрузка системы паспортного контроля
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Шереметьево зафиксировали кратковременную перезагрузку системы паспортного контроля, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"По нашим данным, там была кратковременная перезагрузка системы на части кабин, при этом большая часть кабин паспортного контроля работали в обычном режиме плюс биометрические в автоматизированном режиме", — сказал собеседник агентства.
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В пресс-службе добавили, что ничего нештатного не было, а причиной мог стать "большой объем" прилетевших одновременно рейсов
По информации Telegram-канала "Осторожно, Москва"
, сбой произошел вечером 24 февраля, около 21:45, в зоне прилета терминала С образовалась большая очередь.
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