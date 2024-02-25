https://ria.ru/20240225/sanktsii-1929425963.html

Банк "РостФинанс" заявил, что действия США не повлияют на его обязательства

Банк "РостФинанс" заявил, что действия США не повлияют на его обязательства - РИА Новости, 25.02.2024

Банк "РостФинанс" заявил, что действия США не повлияют на его обязательства

Действия США никак не повлияют на исполнение банком "РостФинанс" своих обязательств перед клиентами, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:24

2024-02-25T20:24

2024-02-25T20:24

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Действия США никак не повлияют на исполнение банком "РостФинанс" своих обязательств перед клиентами, сообщила кредитная организация в своем Telegram-канале. Санкции США в отношении России, о которых американский минфин объявил в пятницу, затронул в частности ряд российских банков, в числе которых и банк "РостФинанс". "Действия США никак не повлияют на стратегию развития банка и исполнение банком своих обязательств перед клиентами <...> Переводы юридических лиц в валюте за пределы Российской Федерации приостановлены до получения комментариев от банков-контрагентов по завершению взаиморасчетов", - говорится в сообщении банка. Кредитная организация поясняет, что банк развивался и держал активы на территории Российской Федерации, поэтому санкции не повлияют на финансовую устойчивость банка и его клиентов. Все подразделения банка, операции по картам, вкладам, кредитам, денежные переводы физических и юридических лиц внутри страны продолжают работать в стандартном режиме без ограничений. "Мы были готовы к данному сценарию и заранее обеспечили переход на новое приложение", - говорится в сообщении. Отмечается, что банк планирует и дальше активно продвигать свои услуги на всей территории страны.

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

https://ria.ru/20240224/bank-1929243874.html

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