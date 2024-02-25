https://ria.ru/20240225/sammit-1929391836.html

На Украине допустили участие России в саммите по "формуле мира" Зеленского

На Украине допустили участие России в саммите по "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 25.02.2024

На Украине допустили участие России в саммите по "формуле мира" Зеленского

Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил на конференции "Украина. Год 2024", которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, что... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T15:48

2024-02-25T15:48

2024-02-25T16:01

в мире

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андрей ермак

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак допустил на конференции "Украина. Год 2024", которая транслировалась в эфире всеукраинского телемарафона, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской "формуле мира". По словам Ермака, Киев намерен пригласить на первый саммит по украинской "формуле мира", который пройдет на уровне лидеров, более чем 160 стран. "Целью первого саммита должна стать фиксация <...> Очень важна личная встреча лидеров, на которой будет зафиксировано то, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов и советников <…> Мы работаем сегодня над документом, который мог бы стать результатом первой встречи", - сказал Ермак. По его словам, после этой встречи понадобится время, чтобы подготовить совместный план на основе "формулы мира" Зеленского. Он будет представлен на втором саммите. "При участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь, на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим вместе представителей РФ, где им будет представлен этот план на тот случай, если тот, кто будет на тот момент представлять страну-агрессора, захочет прекратить войну и вернуться к справедливому миру. Что мы понимаем под справедливым миром изложено в нашей формуле мира", - отметил Ермак. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис призвал провести мирную конференцию высокого уровня по Украине до лета. Позднее он заявил, что участие России в предстоящей конференции маловероятно. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Кассис тогда отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет, а проведение мирной конференции без РФ невозможно. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". На встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе Лавров подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929357895.html

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в мире, россия, украина, андрей ермак, владимир зеленский