https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html

"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России

"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России - РИА Новости, 25.02.2024

"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России

Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции неэффективны, заявил политический обозреватель LCI Рено Пила. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T09:17

2024-02-25T09:17

2024-02-25T09:17

россия

сша

франция

владимир путин

брюно ле мэр

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции неэффективны, заявил политический обозреватель LCI Рено Пила."Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта", — сказал эксперт.Пила напомнил, что французский министр Брюно Ле Мэр обещал сокрушить российскую экономику санкциями, но сейчас мир наблюдает лишь ее рост.В пятницу США объявили о введении новых санкций против России. В общей сложности ограничительные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих решений. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

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россия, сша, франция, владимир путин, брюно ле мэр