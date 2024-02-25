Рейтинг@Mail.ru
"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/rossiya-1929346846.html
"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России
"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России - РИА Новости, 25.02.2024
"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России
Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции неэффективны, заявил политический обозреватель LCI Рено Пила. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:17
2024-02-25T09:17
россия
сша
франция
владимир путин
брюно ле мэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924731_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_682919e7c5423d493a1ff7428d0faffb.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции неэффективны, заявил политический обозреватель LCI Рено Пила."Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта", — сказал эксперт.Пила напомнил, что французский министр Брюно Ле Мэр обещал сокрушить российскую экономику санкциями, но сейчас мир наблюдает лишь ее рост.В пятницу США объявили о введении новых санкций против России. В общей сложности ограничительные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих решений. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html
россия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924731_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_892b061932744b372e30fbd8b806c21d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, франция, владимир путин, брюно ле мэр
Россия, США, Франция, Владимир Путин, Брюно Ле Мэр
"Это правда". Во Франции рассказали о несбыточной мечте о России

Политолог Пила: антироссийские санкции не работают должным образом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции неэффективны, заявил политический обозреватель LCI Рено Пила.
"Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта", — сказал эксперт.
Пила напомнил, что французский министр Брюно Ле Мэр обещал сокрушить российскую экономику санкциями, но сейчас мир наблюдает лишь ее рост.
В пятницу США объявили о введении новых санкций против России. В общей сложности ограничительные списки пополнили порядка 500 физических лиц и организаций, в том числе из третьих стран.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих решений. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
23 февраля, 05:42
 
РоссияСШАФранцияВладимир ПутинБрюно Ле Мэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала