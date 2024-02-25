https://ria.ru/20240225/rassledovanie-1929418642.html

В Псковской области нашли тело девочки, пропавшей почти два месяца назад

В Псковской области нашли тело девочки, пропавшей почти два месяца назад - РИА Новости, 25.02.2024

В Псковской области нашли тело девочки, пропавшей почти два месяца назад

Тело одиннадцатилетней девочки, которая пропала 1 января, найдено в окрестностях деревни в Псковской области, где она жила, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:26

2024-02-25T19:26

2024-02-25T19:26

происшествия

псковская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Тело одиннадцатилетней девочки, которая пропала 1 января, найдено в окрестностях деревни в Псковской области, где она жила, сообщило региональное следственное управление. "Следственными органами <...> продолжается расследование обстоятельств безвестного исчезновения 1 января 2024 года 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района. Сегодня совместным патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело", – говорится в сообщении. В рамках расследования на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Следователи проверяют "все возможные версии" гибели девочки, отмечают в СУСК по Псковской области. Областное следственное управление выражает благодарность сотрудникам региональных управлений полиции, ФСИН, Росгвардии, спасателям областной службы спасения и сотрудникам главного управления МЧС России по Псковской области, волонтерам поисковой организации "Лиза Алерт", а также неравнодушным гражданам, принимавшим участие в поисках пропавшей.

https://ria.ru/20240219/astrakhan-1928260458.html

https://ria.ru/20240218/telo-1928055105.html

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происшествия, псковская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)