https://ria.ru/20240225/rakety-1929421200.html
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем - РИА Новости, 25.02.2024
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем
Системы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиаракеты над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:44
2024-02-25T19:44
2024-02-25T21:55
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиаракеты над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России."Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России", — заявили в ведомстве.Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели над акваторией Черного моря.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу, которая продлилась час, затем ее отменили. Он также предупреждал, что в Севастопольской бухте флот применил табельные средства маскировки — дымовую завесу.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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черное море, россия, безопасность, михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем
МО РФ: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем