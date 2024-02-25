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Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 25.02.2024 (обновлено: 21:55 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/rakety-1929421200.html
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем - РИА Новости, 25.02.2024
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем
Системы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиаракеты над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:44
2024-02-25T21:55
специальная военная операция на украине
черное море
россия
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиаракеты над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России."Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России", — заявили в ведомстве.Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели над акваторией Черного моря.Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу, которая продлилась час, затем ее отменили. Он также предупреждал, что в Севастопольской бухте флот применил табельные средства маскировки — дымовую завесу.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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черное море, россия, безопасность, михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
Средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем

МО РФ: средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над Черным морем

© РИА Новости / Владислав Белогруд | Перейти в медиабанкУчения ПВО на полигоне Ашулук
Учения ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили две украинские управляемые авиаракеты над Черным морем, говорится в сообщении Минобороны России.
"Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории России", — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили воздушные цели над акваторией Черного моря.
Ранее в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу, которая продлилась час, затем ее отменили. Он также предупреждал, что в Севастопольской бухте флот применил табельные средства маскировки — дымовую завесу.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияБезопасностьМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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