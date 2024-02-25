https://ria.ru/20240225/rabotino-1929428316.html
Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий
Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий - РИА Новости, 25.02.2024
Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий
Российские военные вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:52
2024-02-25T20:52
2024-02-25T23:45
работино
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
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запорожская область
владимир рогов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", — сказал он.Как отметил чиновник, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей: за этот клочок земли украинские войска заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники. "Как оказалось, напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась", — подчеркнул Балицкий.Российские военнослужащие, в свою очередь, приобрели бесценный опыт ведения боевых действий за время спецоперации. По его словам, они смогли создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. "Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя",— резюмировал губернатор. Ранее сегодня глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что если подразделения ВСУ выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые они достигли за все время так называемого контрнаступления.Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляет попыток открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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работино, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов, токмак
Работино, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Владимир Рогов, Токмак
Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий
Балицкий: ВС РФ вошли в Работино и перемалывают ВСУ
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", — сказал он.
"Открыли охоту на ВСУ". Что начинается на Запорожском фронте
Как отметил чиновник, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей: за этот клочок земли украинские войска заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники.
"Как оказалось, напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась", — подчеркнул Балицкий.
Российские военнослужащие, в свою очередь, приобрели бесценный опыт ведения боевых действий за время спецоперации. По его словам, они смогли создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК.
"Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя",— резюмировал губернатор.
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
Ранее сегодня глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что если подразделения ВСУ
выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые они достигли за все время так называемого контрнаступления.
Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляет попыток открыть себе дорогу на Токмак
.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине