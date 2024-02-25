https://ria.ru/20240225/rabotino-1929428316.html

Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий

Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий - РИА Новости, 25.02.2024

Российские военные вошли в Работино, заявил Балицкий

Российские военные вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:52

2024-02-25T20:52

2024-02-25T23:45

работино

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

вооруженные силы украины

запорожская область

владимир рогов

токмак

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные вошли в село Работино, они продолжают наступать и перемалывать силы ВСУ, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", — сказал он.Как отметил чиновник, до недавнего времени этот населенный пункт оставался главным символом летнего контрнаступления для киевских властей: за этот клочок земли украинские войска заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники. "Как оказалось, напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась", — подчеркнул Балицкий.Российские военнослужащие, в свою очередь, приобрели бесценный опыт ведения боевых действий за время спецоперации. По его словам, они смогли создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. "Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя",— резюмировал губернатор. Ранее сегодня глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что если подразделения ВСУ выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые они достигли за все время так называемого контрнаступления.Небольшое село Работино оказалось в центре сражения с июня прошлого года, когда украинские военные начали попытки продвижения, бросив в бой бригады с западной подготовкой из стратегического резерва. Ситуация в районе этого населенного пункта в последние месяцы остается одной из самых горячих не только на Запорожском направлении, но и в целом в зоне спецоперации, поскольку армия противника не оставляет попыток открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

работино

запорожская область

токмак

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работино, евгений балицкий, вооруженные силы украины, запорожская область, владимир рогов, токмак