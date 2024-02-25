https://ria.ru/20240225/pvo-1929373506.html

Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 77 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:29

2024-02-25T13:29

2024-02-25T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 77 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 574 украинских самолета, 267 вертолетов, более 13 тысяч беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, более 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19 055 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия