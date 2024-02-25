https://ria.ru/20240225/pvo-1929373506.html
Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.02.2024
Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 77 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:29
2024-02-25T13:29
2024-02-25T13:29
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов HIMARS и 77 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах. Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 574 украинских самолета, 267 вертолетов, более 13 тысяч беспилотников, 473 зенитных ракетных комплекса, более 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин, 1225 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8161 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 19 055 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российская ПВО за сутки сбила около 80 украинских беспилотников
МО РФ: ПВО за сутки сбила шесть снарядов HIMARS и 77 украинских беспилотников