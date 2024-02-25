"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина
Wyso: только Владимир Путин решает, когда завершится СВО
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вопрос о продолжительности конфликта на Украине остается в руках президента России Владимира Путина, сообщает американская радиостанция Wyso.
"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации.
"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что за последнее время российский лидер проявил уверенность в военной и экономической стабильности страны, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.
Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.