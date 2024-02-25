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"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/putin-1929352207.html
"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина
"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина - РИА Новости, 25.02.2024
"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина
"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:15
2024-02-25T10:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вопрос о продолжительности конфликта на Украине остается в руках президента России Владимира Путина, сообщает американская радиостанция Wyso. "Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что за последнее время российский лидер проявил уверенность в военной и экономической стабильности страны, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
https://ria.ru/20240225/kuleba-1929347976.html
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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина

Wyso: только Владимир Путин решает, когда завершится СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вопрос о продолжительности конфликта на Украине остается в руках президента России Владимира Путина, сообщает американская радиостанция Wyso.

"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что за последнее время российский лидер проявил уверенность в военной и экономической стабильности страны, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка.

Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.
Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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