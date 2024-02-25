https://ria.ru/20240225/putin-1929352207.html

"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина

"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина - РИА Новости, 25.02.2024

"Сомнений нет". В США забили тревогу из-за детали в поведении Путина

"Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:15

2024-02-25T10:15

2024-02-25T10:15

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вопрос о продолжительности конфликта на Украине остается в руках президента России Владимира Путина, сообщает американская радиостанция Wyso. "Нет никаких сомнений в том, что решение о том, как долго будет продолжаться СВО, остается за Путиным", — говорится в публикации. В статье отмечается, что за последнее время российский лидер проявил уверенность в военной и экономической стабильности страны, в то время как Украина все чаще испытывает трудности на поле боя. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что российские военные с начала проведения наступательных действий на всех направлениях освободили от ВСУ более 317 квадратных километров. В частности, 25 декабря под российский контроль перешла Марьинка. Вечером 17 февраля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Противник при этом потерял более полутора тысяч военнослужащих.Освобождение Авдеевки и Марьинки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.

https://ria.ru/20240225/kuleba-1929347976.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, россия