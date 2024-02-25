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В московских парках заметили краснокнижных птиц
В московских парках заметили краснокнижных птиц - РИА Новости, 25.02.2024
В московских парках заметили краснокнижных птиц
В московских парках обнаружили несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T09:48
2024-02-25T09:48
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В московских парках обнаружили несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В начале февраля в экологическом парке "Северное Бутово" заметили серую цаплю. <...> На реке Яузе в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили камышницу, <...> на Яузе заметили мандаринок", — говорится в публикации. Подчеркивается, что гнездование серой цапли в Москве не наблюдалось последние 20-30 лет. Эти птицы обычно зимуют в Западной Европе или Африке, но некоторые из них остаются, если в окружающей среде достаточно корма. Камышница, или водяная курочка, — тоже нечастый гость в столице в холодное время года. Обычно она предпочитает более теплые места для зимовки: Западную Европу, Причерноморье, Прикаспий, Среднюю Азию, субтропики и тропики. При этом московские мандаринки — интродуценты, то есть животные, специально или случайно переселенные человеком за пределы их естественного ареала в новое место обитания. В мире насчитывается всего около 25 тысяч пар мандаринок, из них 15 тысяч обитают на территории России.
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Хорошие новости, Москва, Россия
В московских парках заметили краснокнижных птиц
В московских парках заметили редких птиц, занесенных в Красную книгу
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
В московских парках обнаружили несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"В начале февраля в экологическом парке "Северное Бутово" заметили серую цаплю. <...> На реке Яузе в природно-историческом парке "Останкино" обнаружили камышницу, <...> на Яузе заметили мандаринок", — говорится в публикации.
В Москву начали возвращаться перелетные птицы
Подчеркивается, что гнездование серой цапли в Москве не наблюдалось последние 20-30 лет. Эти птицы обычно зимуют в Западной Европе или Африке, но некоторые из них остаются, если в окружающей среде достаточно корма.
Камышница, или водяная курочка, — тоже нечастый гость в столице в холодное время года. Обычно она предпочитает более теплые места для зимовки: Западную Европу, Причерноморье, Прикаспий, Среднюю Азию, субтропики и тропики.
При этом московские мандаринки — интродуценты, то есть животные, специально или случайно переселенные человеком за пределы их естественного ареала в новое место обитания. В мире насчитывается всего около 25 тысяч пар мандаринок, из них 15 тысяч обитают на территории России.
В Москве собрали полтонны корма для птиц