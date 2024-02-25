https://ria.ru/20240225/protesty-1929399649.html

Шмыгаль обвинил пророссийские силы в поддержке протестов фермеров в Польше

Шмыгаль обвинил пророссийские силы в поддержке протестов фермеров в Польше - РИА Новости, 25.02.2024

Шмыгаль обвинил пророссийские силы в поддержке протестов фермеров в Польше

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что протестные акции на украино-польской границе организованы пророссийскими силами, при... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:37

2024-02-25T16:37

2024-02-25T16:37

в мире

польша

украина

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

денис шмыгаль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1923961009_0:21:3018:1719_1920x0_80_0_0_a06ecbc4cc8e3887679d05f29ba24b09.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале заявил, что протестные акции на украино-польской границе организованы пророссийскими силами, при этом польское правительство, как он считает, реагирует на них "адекватно". В пятницу Шмыгаль заявил, что делегация украинского правительства прибыла на границу с Польшей для встречи с польскими властями по вопросу транспортной блокады. Но такая встреча не состоялась. Теперь же глава украинского кабмина заявил, что Киев разработал и предлагает Польше план по деблокированию украинско-польской границы из пяти шагов, отметив, что Украина оставляет за собой право применения зеркальных мер на пунктах пропуска. "Протесты происходят на фоне войны в Европе, в гибридном формате <...> То есть, есть поддержка радикальных пророссийских политических сил на территории целого Европейского союза, в том числе и в Польше, это создает условия для вещей, которые мы наблюдаем - когда высыпают зерно, действуют незаконно. Польское правительство реагирует адекватно — возбуждаются соответствующие уголовные дела", - пишет Шмыгаль. По его словам, первые польские нарушители уже предстали перед судом, им грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, как заверил Шмыгаль, Киев предложил, как он утверждает, четкие пять требований и обсудил все аспекты с Еврокомиссией. Сами требования премьер не назвал. Однако отметил, что они будут реализовываться на ежедневной основе. Он напомнил, что в сентябре украинская сторона предложила механизм верификации контроля четырех групп зерновых, а также введения лимитов экспорта для яиц, мяса курицы и сахара на уровне 2022 - 2023 годов. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), денис шмыгаль