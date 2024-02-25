https://ria.ru/20240225/protest-1929426978.html

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 25.02.2024

В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

Более 100 человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине западными странами в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:40

2024-02-25T20:40

2024-02-25T20:59

специальная военная операция на украине

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АМСТЕРДАМ, 25 фев - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине западными странами в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация за мир на Украине и против поставок оружия Киеву началась в воскресенье днем на площади Дам в Амстердаме. Участники вышли на акцию с символизирующими мир белыми и голубыми флагами с голубем, а также флагами России. Демонстранты также принесли с собой баннеры, надписи на которых гласили: "Никакого оружия ради мира", "Мы не хотим платить за амбиции Зеленского" и "Это не наша война". По оценкам корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие более ста человек. В ходе акции несколько человек выступили с речами в поддержку мирных переговоров и против поставок оружия Украине. Один из организаторов демонстрации Наталья Воронцова исполнила под аплодисменты собравшихся песню "Катюша". Затем колонна демонстрантов двинулась маршем в сторону Центрального вокзала Амстердама. Колонну сопровождали полицейские. Шествие прошло мирно. "У нас в Нидерландах сложилось протестное движение за мир, потому что мы видим, как войной на Украине манипулируют западные правительства и СМИ, которые хотят ее продолжения. Ради чего? Ради "великой перезагрузки", ради нового миропорядка. Холодная война превратилась в "горячую". Мы называем это прокси-войной. Кому это выгодно? Точно не простым людям. Они гибнут, они бегут в другие страны. Мы хотим сказать крупным державам - прекратите это, мы хотим мира!" - сказал в беседе с агентством один из участников демонстрации, голландец по имени Макс. По его словам, отправка западными странами оружия Украине не сможет положить конец конфликту. "Мы можем отправить сколько угодно оружия и даже военных на Украину, но это не остановит войну. Это только приведет к еще большим разрушениям и большей боли и страданиям", - отметил голландец. Голландский активист Виллем Энгел, который принял участие в демонстрации, в разговоре с журналистами подверг критике недавнее решение властей Нидерландов подписать с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет, которое должно "помочь Украине защитить себя" в конфликте с Россией. "Самая важная причина, по которой мы здесь - это указать нашему режиму - именно режиму, я не могу назвать его правительством - что поставка оружия Украине, так же, как и Израилю, это очевидное военное преступление. Меня часто спрашивают, почему я не критикую Владимира Путина. Но Путин - не мой президент, он президент России. Для меня диктатор - это (премьер-министр Нидерландов - ред.) Марк Рютте, который только что объявил, что следующие десять лет мы будем поставлять Украине оружие, которое будет убивать людей, вне зависимости от того, какое правительство будет у власти. Это незаконно, это аморально и это диктатура", - заявил активист. Энгел выразил надежду на то, что с новым правительством Нидерландов политика по поставкам вооружений Киеву все же изменится. В то же время, он отметил, что Нидерланды ничего не решают без одобрения США: если же американцы примут решение что-то поменять в этом отношении, то Нидерланды последуют примеру. "Я думаю, если поставки оружия прекратились бы, тогда на повестке дня появились бы переговоры о мире. А реальность на фронте говорит о том, что переговоры будут. Я очень надеюсь, что боевые действия скоро прекратятся", - заключил голландский активист.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html

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Демонстрация в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине Демонстрация в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине 2024-02-25T20:40 true PT1M15S

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