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В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 25.02.2024 (обновлено: 20:59 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/protest-1929426978.html
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 25.02.2024
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву
Более 100 человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине западными странами в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T20:40
2024-02-25T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
амстердам
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АМСТЕРДАМ, 25 фев - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине западными странами в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости. Демонстрация за мир на Украине и против поставок оружия Киеву началась в воскресенье днем на площади Дам в Амстердаме. Участники вышли на акцию с символизирующими мир белыми и голубыми флагами с голубем, а также флагами России. Демонстранты также принесли с собой баннеры, надписи на которых гласили: "Никакого оружия ради мира", "Мы не хотим платить за амбиции Зеленского" и "Это не наша война". По оценкам корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие более ста человек. В ходе акции несколько человек выступили с речами в поддержку мирных переговоров и против поставок оружия Украине. Один из организаторов демонстрации Наталья Воронцова исполнила под аплодисменты собравшихся песню "Катюша". Затем колонна демонстрантов двинулась маршем в сторону Центрального вокзала Амстердама. Колонну сопровождали полицейские. Шествие прошло мирно. "У нас в Нидерландах сложилось протестное движение за мир, потому что мы видим, как войной на Украине манипулируют западные правительства и СМИ, которые хотят ее продолжения. Ради чего? Ради "великой перезагрузки", ради нового миропорядка. Холодная война превратилась в "горячую". Мы называем это прокси-войной. Кому это выгодно? Точно не простым людям. Они гибнут, они бегут в другие страны. Мы хотим сказать крупным державам - прекратите это, мы хотим мира!" - сказал в беседе с агентством один из участников демонстрации, голландец по имени Макс. По его словам, отправка западными странами оружия Украине не сможет положить конец конфликту. "Мы можем отправить сколько угодно оружия и даже военных на Украину, но это не остановит войну. Это только приведет к еще большим разрушениям и большей боли и страданиям", - отметил голландец. Голландский активист Виллем Энгел, который принял участие в демонстрации, в разговоре с журналистами подверг критике недавнее решение властей Нидерландов подписать с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет, которое должно "помочь Украине защитить себя" в конфликте с Россией. "Самая важная причина, по которой мы здесь - это указать нашему режиму - именно режиму, я не могу назвать его правительством - что поставка оружия Украине, так же, как и Израилю, это очевидное военное преступление. Меня часто спрашивают, почему я не критикую Владимира Путина. Но Путин - не мой президент, он президент России. Для меня диктатор - это (премьер-министр Нидерландов - ред.) Марк Рютте, который только что объявил, что следующие десять лет мы будем поставлять Украине оружие, которое будет убивать людей, вне зависимости от того, какое правительство будет у власти. Это незаконно, это аморально и это диктатура", - заявил активист. Энгел выразил надежду на то, что с новым правительством Нидерландов политика по поставкам вооружений Киеву все же изменится. В то же время, он отметил, что Нидерланды ничего не решают без одобрения США: если же американцы примут решение что-то поменять в этом отношении, то Нидерланды последуют примеру. "Я думаю, если поставки оружия прекратились бы, тогда на повестке дня появились бы переговоры о мире. А реальность на фронте говорит о том, что переговоры будут. Я очень надеюсь, что боевые действия скоро прекратятся", - заключил голландский активист.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html
https://ria.ru/20240222/zelenskiy-1928867737.html
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Демонстрация в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине
Демонстрация в Амстердаме за мир и против поставок оружия Украине
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в мире, украина, нидерланды, амстердам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Амстердам
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

В Амстердаме более 100 человек вышли на демонстрацию против поставок оружия ВСУ

Читать ria.ru в
АМСТЕРДАМ, 25 фев - РИА Новости. Более 100 человек приняли участие в демонстрации за мир и против поставок оружия Украине западными странами в воскресенье в Амстердаме, передает корреспондент РИА Новости.
Демонстрация за мир на Украине и против поставок оружия Киеву началась в воскресенье днем на площади Дам в Амстердаме. Участники вышли на акцию с символизирующими мир белыми и голубыми флагами с голубем, а также флагами России.
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Демонстранты также принесли с собой баннеры, надписи на которых гласили: "Никакого оружия ради мира", "Мы не хотим платить за амбиции Зеленского" и "Это не наша война".
По оценкам корреспондента РИА Новости, в демонстрации приняли участие более ста человек.
В ходе акции несколько человек выступили с речами в поддержку мирных переговоров и против поставок оружия Украине. Один из организаторов демонстрации Наталья Воронцова исполнила под аплодисменты собравшихся песню "Катюша".
Затем колонна демонстрантов двинулась маршем в сторону Центрального вокзала Амстердама. Колонну сопровождали полицейские. Шествие прошло мирно.
"У нас в Нидерландах сложилось протестное движение за мир, потому что мы видим, как войной на Украине манипулируют западные правительства и СМИ, которые хотят ее продолжения. Ради чего? Ради "великой перезагрузки", ради нового миропорядка. Холодная война превратилась в "горячую". Мы называем это прокси-войной. Кому это выгодно? Точно не простым людям. Они гибнут, они бегут в другие страны. Мы хотим сказать крупным державам - прекратите это, мы хотим мира!" - сказал в беседе с агентством один из участников демонстрации, голландец по имени Макс.
По его словам, отправка западными странами оружия Украине не сможет положить конец конфликту.
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"Мы можем отправить сколько угодно оружия и даже военных на Украину, но это не остановит войну. Это только приведет к еще большим разрушениям и большей боли и страданиям", - отметил голландец.
Голландский активист Виллем Энгел, который принял участие в демонстрации, в разговоре с журналистами подверг критике недавнее решение властей Нидерландов подписать с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет, которое должно "помочь Украине защитить себя" в конфликте с Россией.
"Самая важная причина, по которой мы здесь - это указать нашему режиму - именно режиму, я не могу назвать его правительством - что поставка оружия Украине, так же, как и Израилю, это очевидное военное преступление. Меня часто спрашивают, почему я не критикую Владимира Путина. Но Путин - не мой президент, он президент России. Для меня диктатор - это (премьер-министр Нидерландов - ред.) Марк Рютте, который только что объявил, что следующие десять лет мы будем поставлять Украине оружие, которое будет убивать людей, вне зависимости от того, какое правительство будет у власти. Это незаконно, это аморально и это диктатура", - заявил активист.
Энгел выразил надежду на то, что с новым правительством Нидерландов политика по поставкам вооружений Киеву все же изменится. В то же время, он отметил, что Нидерланды ничего не решают без одобрения США: если же американцы примут решение что-то поменять в этом отношении, то Нидерланды последуют примеру.
"Я думаю, если поставки оружия прекратились бы, тогда на повестке дня появились бы переговоры о мире. А реальность на фронте говорит о том, что переговоры будут. Я очень надеюсь, что боевые действия скоро прекратятся", - заключил голландский активист.
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