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Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia" - РИА Новости, 25.02.2024
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"
Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:40
2024-02-25T19:40
2024-02-25T20:10
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia". "Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение "Наша Russiа", — рассказал продюсер на пресс-конференции в Москве."Наша Russia" — российское сатирико-юмористическое шоу. Премьера телепередачи состоялась в 2006 году, а главные роли сыграли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
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Шоубиз, Общество, ТНТ (телеканал), Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Москва
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"
Гендиректор Водахов: телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia".
"Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение "Наша Russiа", — рассказал продюсер на пресс-конференции в Москве.
"Наша Russia" — российское сатирико-юмористическое шоу. Премьера телепередачи состоялась в 2006 году, а главные роли сыграли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
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