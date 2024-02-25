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Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia" - РИА Новости, 25.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:40 25.02.2024 (обновлено: 20:10 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/proekt-1929420641.html
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia" - РИА Новости, 25.02.2024
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"
Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia". РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:40
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шоубиз
общество
тнт (телеканал)
михаил галустян
сергей светлаков
москва
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia". "Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение "Наша Russiа", — рассказал продюсер на пресс-конференции в Москве."Наша Russia" — российское сатирико-юмористическое шоу. Премьера телепередачи состоялась в 2006 году, а главные роли сыграли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
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общество, тнт (телеканал), михаил галустян, сергей светлаков, москва
Шоубиз, Общество, ТНТ (телеканал), Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Москва
Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"

Гендиректор Водахов: телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"

© ТНТЛоготип ТНТ
Логотип ТНТ
© ТНТ
Логотип ТНТ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia".
"Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение "Наша Russiа", — рассказал продюсер на пресс-конференции в Москве.
"Наша Russia" — российское сатирико-юмористическое шоу. Премьера телепередачи состоялась в 2006 году, а главные роли сыграли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.
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ШоубизОбществоТНТ (телеканал)Михаил ГалустянСергей СветлаковМосква
 
 
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