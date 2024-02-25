https://ria.ru/20240225/proekt-1929420641.html

Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"

Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia" - РИА Новости, 25.02.2024

Телеканал ТНТ перезапустит проект "Наша Russia"

Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia". РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:40

2024-02-25T19:40

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шоубиз

общество

тнт (телеканал)

михаил галустян

сергей светлаков

москва

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральный директор ТНТ Аркадий Водахов сообщил о перезапуске программы "Наша Russia". "Человек любит то, что он знает. Неведомого он немножко сторонится. Мы все немножко ксенофобы. Наверно, из того, что могу сегодня анонсировать — возвращение "Наша Russiа", — рассказал продюсер на пресс-конференции в Москве."Наша Russia" — российское сатирико-юмористическое шоу. Премьера телепередачи состоялась в 2006 году, а главные роли сыграли Михаил Галустян и Сергей Светлаков.

https://ria.ru/20240222/kirkorov-1928930659.html

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2024

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общество, тнт (телеканал), михаил галустян, сергей светлаков, москва