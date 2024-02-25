https://ria.ru/20240225/pozhar-1929382848.html

В Волгограде загорелся торговый павильон на строительном рынке

В Волгограде загорелся торговый павильон на строительном рынке - РИА Новости, 25.02.2024

В Волгограде загорелся торговый павильон на строительном рынке

Торговый павильон площадью 450 квадратных метров горит на строительном рынке в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:47

2024-02-25T14:47

2024-02-25T15:39

происшествия

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 25 фев - РИА Новости. Торговый павильон площадью 450 квадратных метров горит на строительном рынке в Волгограде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. По информации ведомства, сообщение о пожаре на строительном рынке в Советском районе Волгограда поступило в 13.25. "В здании размером 15х30 метров происходит горение вещей б/у на площади 30 квадратных метров ", - сообщили в МЧС. Отмечается, что пожару присвоен второй ранг сложности. По предварительной информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

волгоград

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происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)