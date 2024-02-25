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Армия Израиля назвала число военных, погибших с начала операции в Газе - РИА Новости, 25.02.2024
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14:17 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/poteri-1929378800.html
Армия Израиля назвала число военных, погибших с начала операции в Газе
Армия Израиля назвала число военных, погибших с начала операции в Газе - РИА Новости, 25.02.2024
Армия Израиля назвала число военных, погибших с начала операции в Газе
Израиль потерял 240 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:17
2024-02-25T14:17
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израиль потерял 240 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября, достигло 579, следует из данных на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В воскресенье армейская пресс-служба опубликовала имена еще двух военнослужащих, которые погибли в боях с силами палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа. Ранее в феврале глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские силы за 4 месяца боевых действий в секторе Газа ликвидировали более 10 тысяч бойцов ХАМАС, включая многих командиров. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что израильские военные нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 из 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Премьер отметил, что армия Израиля ликвидировала или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240220/izrail-1928335402.html
https://ria.ru/20240221/gaza-1928860959.html
https://ria.ru/20240224/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
Армия Израиля назвала число военных, погибших с начала операции в Газе

ЦАХАЛ: Израиль потерял 240 солдат с начала наземной операции в секторе Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 фев - РИА Новости. Израиль потерял 240 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября, достигло 579, следует из данных на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В воскресенье армейская пресс-служба опубликовала имена еще двух военнослужащих, которые погибли в боях с силами палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.
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Ранее в феврале глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские силы за 4 месяца боевых действий в секторе Газа ликвидировали более 10 тысяч бойцов ХАМАС, включая многих командиров.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что израильские военные нейтрализовали более половины личного состава движения ХАМАС, отметив, что 18 из 24 батальонов радикальной группировки разгромлены. Премьер отметил, что армия Израиля ликвидировала или ранила 20 тысяч радикалов ХАМАС, чей личный состав, по разным оценкам, насчитывает порядка 30-40 тысяч человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти
21 февраля, 23:41
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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