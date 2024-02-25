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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:14
2024-02-25T13:14
2024-02-25T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское в ДНР."Также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации министерства, поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и склад боеприпасов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных на Южнодонецком направлении