https://ria.ru/20240225/poteri-1929371754.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 25.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:14

2024-02-25T13:14

2024-02-25T13:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, потери Украины составили до 140 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское в ДНР."Также в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 140 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации министерства, поражены станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-АД" и склад боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

угледар

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар