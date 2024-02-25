Киев пожаловался на задержки поставок западного оружия
Министр обороны Умеров: половину западного оружия Киев получил с задержкой
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставляемого Западом оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий.
"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% (оружия - ред.) не поступает вовремя", — приводит слова Умерова агентство "РБК-Украина".
По оценкам министра, из-за этих задержек Украина теряет людей и территории. Умеров призвал союзников обеспечивать своевременные поставки вооружений Киеву.
"Еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", - также добавил он, намекая на необходимость поставок самолетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.