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Киев пожаловался на задержки поставок западного оружия - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/postavki-1929379789.html
Киев пожаловался на задержки поставок западного оружия
Киев пожаловался на задержки поставок западного оружия - РИА Новости, 25.02.2024
Киев пожаловался на задержки поставок западного оружия
Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставляемого Западом оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:22
2024-02-25T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставляемого Западом оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий. "Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% (оружия - ред.) не поступает вовремя", — приводит слова Умерова агентство "РБК-Украина". По оценкам министра, из-за этих задержек Украина теряет людей и территории. Умеров призвал союзников обеспечивать своевременные поставки вооружений Киеву. "Еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", - также добавил он, намекая на необходимость поставок самолетов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, киев, рустем умеров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Рустем Умеров, НАТО
Киев пожаловался на задержки поставок западного оружия

Министр обороны Умеров: половину западного оружия Киев получил с задержкой

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поставляемого Западом оружия доходит до Киева слишком поздно, и связал с этим потери Украиной личного состава и территорий.
"Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% (оружия - ред.) не поступает вовремя", — приводит слова Умерова агентство "РБК-Украина".
По оценкам министра, из-за этих задержек Украина теряет людей и территории. Умеров призвал союзников обеспечивать своевременные поставки вооружений Киеву.
"Еще никогда в истории не было такого, чтобы война велась без превосходства в воздухе", - также добавил он, намекая на необходимость поставок самолетов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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