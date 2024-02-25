https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

Польский бунт, осмысленный и антиукраинский

Польский бунт, осмысленный и антиукраинский - РИА Новости, 25.02.2024

Польский бунт, осмысленный и антиукраинский

Как сообщают украинские СМИ, не самым лучшим образом дела у Киева обстоят не только на восточном фронте, но и на западе. Речь идет о блокаде польско-украинской... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T08:00

2024-02-25T08:00

2024-02-25T09:31

украина

польша

киев

дональд туск

денис шмыгаль

евросоюз

еврокомиссия

аналитика

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Как сообщают украинские СМИ, не самым лучшим образом дела у Киева обстоят не только на восточном фронте, но и на западе. Речь идет о блокаде польско-украинской границы, которая длится уже полгода. В прессе мелькали сообщения о бунте польских фермеров, блокировавших автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, не допуская в страну украинское зерно и прочую агропродукцию, а к концу февраля их полугодовые усилия дали куда более масштабные всходы.Украинские трейдеры и объединения автомобилистов сообщают, что из-за перекрытия границы резко просел импорт сжиженного углеводородного газа (СУГ), широко применяемого в качестве топлива для автотранспорта. Буквально через четыре месяца после начала СВО была разработана схема поставок бензина, дизеля и СУГ из Польши, что позволило купировать тотальный дефицит по данному направлению, который тогда наблюдался внутри Украины. Коридор на полную силу работал до осени 2023-го, но и позднее автоцистерны и автогазовозы в изрядном количестве прорывались на восток, благо разъяренные польские хлеборобы тогда блокировали дороги только на въезд.Теперь все изменилось.Киевская "Консалтинговая группа А-95" на днях сообщила, что украинские трейдеры пытались перенаправить поставки топлива, и в первую очередь самого востребованного на Украине СУГ, на железнодорожные каналы, но инициатива умерла еще на этапе разработки, так как не нашлось нужного количества подходящих грузовых цистерн. Потому импорт, как и предыдущие полтора года, обеспечивается за счет автомобильного транспорта, но из-за перекрытия границы поставщики вынуждены искать другие маршруты.Правда, в дело вмешались бессердечная логистика и немного политика.Украинские источники пишут, что потоки грузовых авто перенаправили на юг, например в Словакию, но сразу выяснилось, что у словаков с украинцами всего один автомобильный пункт пропуска подходящей категории. Потому каждый бензо- и газовоз проводит в очереди от трех до пяти суток.Ниже по карте расположена Венгрия, которая в силу застарелого конфликта с Украиной (а вовсе не потому, что Будапешт пророссийский, как любит писать западная пресса) транзит через свою территорию запретила. Потому грузовики, физически не уместившиеся на дорогах Словакии, сквозняком уходят еще дальше на юг, в Румынию, уже оттуда заворачивая на Украину. Украинские трейдеры предупреждают, что в результате значительно удлинившегося и усложнившегося маршрута следует ожидать удорожания топлива, в среднем около трех гривен (семи рублей) за литр СУГ.Чтобы была понятна ценовая динамика, добавим, что в настоящий момент средневзвешенная цена за литр сжиженного углеводородного газа на Украине составляет 27,55 гривны (67 рублей), при этом расти она начала задолго до начала СВО. Например, летом 2020 года она колебалась возле отметки в 12 гривен (29 рублей), а весной — летом 2022-го улетала за 42 гривны (102 рубля). Простейшая математика и курс валют подсказывают, что в ближайшее время украинцы будут платить свыше 30 гривен, или 73 российских рубля в пересчете.Киевская власть в постоянной погоне за новыми финансовыми и военными грантами особо не скрывает, что государственный бюджет страны уже более чем наполовину состоит из внешних заимствований, то есть украинская экономика — это фактически труп, жизнь в котором поддерживают периодическими вливаниями лошадиных доз долларовых стимуляторов. При таком экономическом режиме платежеспособность населения как ключевого потребителя товаров и услуг логично стремится вниз.В Киеве это прекрасно понимают, как и то, что удорожание СУГ, как одного из самых популярных видов автомобильного топлива, неминуемо потянет повышение цен на все сразу, от выпечки хлеба до стоимости коммунальных услуг. Поэтому вчера в сторону западной границы выдвинулась представительная делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Украинский МИД предупредил Варшаву, что хочет "на земле" обсудить накопившийся вал проблем, но на призыв вяло отреагировал лишь офис Анджея Дуды, а кабинет премьера Дональда Туска и представитель Еврокомиссии в Польше обращение вообще проигнорировали.В результате украинский премьер с представителями различных министерств бесцельно просидел несколько часов на автомобильном КПП, поговорил с украинскими дальнобойщиками и разразился эмоциональной речью, в которой призвал польских манифестантов "начать с правды".Правда, сам почему-то начал с вранья и манипуляций.В частности, Шмыгаль заявил, что Украина с 16 сентября ввела обязательное лицензирование части агропродукции и вот уже пять месяцев не поставляет в Польшу зерно, кукурузу, семена подсолнечника и рапс. По крайне мере, без получения встречного разрешения от Польши.И тут сразу две умышленные неточности.Во-первых, перечисленные украинские товары шли через границу, из-за чего там и возникли стихийные баррикады. То есть Варшава, не афишируя сей факт, лицензии на импорт выдавала, полностью наплевав на возмущение собственных фермеров. Во-вторых, даже если украинское зерно и прочие позиции не оседали в Польше, а уходили транзитом дальше на Запад, конкретно для польских аграриев это не меняет ничего. По той простой причине, что Украина (что бы она ни фантазировала) не является полноправным участником аграрного рынка ЕС, а Польша является. И потому льющиеся на европейский рынок украинские продукты по демпинговым ценам автоматически делают 36 миллионов тонн польского зерна нерентабельным, а фермеров ставят на грань банкротства. Именно об этом пишут на своих плакатах блокирующие украино-польский кордон, но сейчас факт стыдливо замыливается западной прессой, потому что это мешает рисовать картинку сплоченного европейского единства в вопросах поддержки киевского режима.Об этом знают польские хлеборобы, об этом знают Шмыгаль, Дуда и Туск, но ситуация зашла в окончательный тупик, когда верхи не могут не пускать украинское зерно, а для низов это вопрос выживания. Потому спираль конфликта будет и дальше сжиматься, и то, что польское руководство не явилось на встречу со своим украинским коллегой, для Киева особо радостных перспектив не обещает.Существует старая историческая шутка, что если из уравнения взаимных отношений убрать Россию, то украинцы и поляки с упоением начнут ненавидеть друг друга.

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

https://ria.ru/20240223/shmygal-1929200205.html

https://ria.ru/20240223/polsha-1929118698.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929097916.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928936526.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

украина, польша, киев, дональд туск, денис шмыгаль, евросоюз, еврокомиссия, аналитика