https://ria.ru/20240225/plennyy-1929383728.html

"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках

"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках - РИА Новости, 25.02.2024

"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках

Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:53

2024-02-25T14:53

2024-02-25T15:02

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских десантников. Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. "У них (российских десантников – ред.) все слажено, все вместе в кучу собрано, все стабильно, друг друга понимают и знает каждый свою позицию, у нас не так, у нас совсем все по-другому", - сказал пленный украинский десантник РИА Новости. Киев отправил 82-ю ОДШБ, одно из элитных подразделений ВСУ, для контрнаступления в середине 2023 года в Запорожскую область. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников 2024-02-25T14:53 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф