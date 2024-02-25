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"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 25.02.2024 (обновлено: 15:02 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/plennyy-1929383728.html
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках - РИА Новости, 25.02.2024
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках
Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:53
2024-02-25T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских десантников. Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. "У них (российских десантников – ред.) все слажено, все вместе в кучу собрано, все стабильно, друг друга понимают и знает каждый свою позицию, у нас не так, у нас совсем все по-другому", - сказал пленный украинский десантник РИА Новости. Киев отправил 82-ю ОДШБ, одно из элитных подразделений ВСУ, для контрнаступления в середине 2023 года в Запорожскую область. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html
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7 495 645-6601
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Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников
Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках

Пленный украинский десантник Попок высоко оценил работу российских бойцов ВДВ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских десантников.
Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта.
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"У них (российских десантников – ред.) все слажено, все вместе в кучу собрано, все стабильно, друг друга понимают и знает каждый свою позицию, у нас не так, у нас совсем все по-другому", - сказал пленный украинский десантник РИА Новости.
Киев отправил 82-ю ОДШБ, одно из элитных подразделений ВСУ, для контрнаступления в середине 2023 года в Запорожскую область.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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