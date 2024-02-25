https://ria.ru/20240225/plennyy-1929383728.html
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках - РИА Новости, 25.02.2024
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках
Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:53
2024-02-25T14:53
2024-02-25T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929384312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d495b8a373c2867656271fae5fa3c55.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских десантников. Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. "У них (российских десантников – ред.) все слажено, все вместе в кучу собрано, все стабильно, друг друга понимают и знает каждый свою позицию, у нас не так, у нас совсем все по-другому", - сказал пленный украинский десантник РИА Новости. Киев отправил 82-ю ОДШБ, одно из элитных подразделений ВСУ, для контрнаступления в середине 2023 года в Запорожскую область. Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20240220/front-1928214425.html
https://ria.ru/20240224/plen-1929233823.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929384312_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7e36c53b096dd471697a2effdfd90511.jpg
Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников
Взятый в плен военнослужащий ВСУ о работе российских десантников
2024-02-25T14:53
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"У нас не так". Пленный военный ВСУ высказался о российских десантниках
Пленный украинский десантник Попок высоко оценил работу российских бойцов ВДВ
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Взятый в плен на Запорожском участке фронта военнослужащий элитной 82-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Попок высоко оценил работу российских десантников.
Ранее сообщалось, что российские десантники взяли в плен двоих военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта.
"Открыли охоту на ВСУ". Что начинается на Запорожском фронте
"У них (российских десантников – ред.) все слажено, все вместе в кучу собрано, все стабильно, друг друга понимают и знает каждый свою позицию, у нас не так, у нас совсем все по-другому", - сказал пленный украинский десантник РИА Новости.
Киев
отправил 82-ю ОДШБ, одно из элитных подразделений ВСУ
, для контрнаступления в середине 2023 года в Запорожскую область
.
Украинское контрнаступление в 2023 году началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Взятый в плен в Авдеевке украинский военный дал совет соотечественникам