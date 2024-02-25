https://ria.ru/20240225/parom-1929400072.html

В Египте затонул паром, есть погибшие

В Египте затонул паром, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024

В Египте затонул паром, есть погибшие

Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:46

2024-02-25T16:46

2024-02-25T16:56

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каир (город)

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КАИР, 25 фев - РИА Новости. Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены, сообщил телеканал Sada El Balad. По информации телеканала, инцидент произошел в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Отмечается, что паром вез рабочих на строительный объект, расположенный неподалеку от места инцидента. "Стало известно, что судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли. Жители и спасатели достали из воды шесть человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, паром был небольших размеров, причиной затопления могла стать перегрузка судна.

https://ria.ru/20231226/obekt-1918189322.html

египет

каир (город)

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в мире, египет, каир (город), гиза