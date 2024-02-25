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В Египте затонул паром, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024
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16:46 25.02.2024 (обновлено: 16:56 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/parom-1929400072.html
В Египте затонул паром, есть погибшие
В Египте затонул паром, есть погибшие - РИА Новости, 25.02.2024
В Египте затонул паром, есть погибшие
Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены, сообщил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:46
2024-02-25T16:56
в мире
египет
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КАИР, 25 фев - РИА Новости. Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены, сообщил телеканал Sada El Balad. По информации телеканала, инцидент произошел в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Отмечается, что паром вез рабочих на строительный объект, расположенный неподалеку от места инцидента. "Стало известно, что судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли. Жители и спасатели достали из воды шесть человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, паром был небольших размеров, причиной затопления могла стать перегрузка судна.
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египет
каир (город)
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в мире, египет, каир (город), гиза
В мире, Египет, Каир (город), Гиза
В Египте затонул паром, есть погибшие

На Ниле к северу от Каира затонул паром, погибли восемь человек

© AFP 2024 / Khaled DesoukiРодственники погибших рабочих ждут спасателей на берегу канала в провинции Гиза
Родственники погибших рабочих ждут спасателей на берегу канала в провинции Гиза - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AFP 2024 / Khaled Desouki
Родственники погибших рабочих ждут спасателей на берегу канала в провинции Гиза
Читать ria.ru в
КАИР, 25 фев - РИА Новости. Паром, в котором находились рабочие строительной компании, затонул на Ниле к северу от египетской столицы Каира, погибли восемь человек, шесть спасены, сообщил телеканал Sada El Balad.
По информации телеканала, инцидент произошел в районе Муншаат эль-Канатер в провинции Гиза. Отмечается, что паром вез рабочих на строительный объект, расположенный неподалеку от места инцидента.
"Стало известно, что судно перевозило 14 рабочих, восемь их них погибли. Жители и спасатели достали из воды шесть человек", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, паром был небольших размеров, причиной затопления могла стать перегрузка судна.
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В миреЕгипетКаир (город)Гиза
 
 
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