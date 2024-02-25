https://ria.ru/20240225/parlament-1929391401.html
Шайхутдинов: часть выбранных депутатов будет представлена в парламенте СГ
Шайхутдинов: часть выбранных депутатов будет представлена в парламенте СГ - РИА Новости, 25.02.2024
Шайхутдинов: часть выбранных депутатов будет представлена в парламенте СГ
Член комиссии Парламентского собрания по промышленности и торговле Рифат Шайхутдинов считает важным, чтобы в парламент Беларуси пришли достойные депутаты,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T15:46
2024-02-25T15:46
2024-02-25T15:47
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рифат шайхутдинов
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Член комиссии Парламентского собрания по промышленности и торговле Рифат Шайхутдинов считает важным, чтобы в парламент Беларуси пришли достойные депутаты, потому что часть из них будет представлена в парламенте Союзного государства. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В воскресенье он посетил открытие избирательных участков в культурно-спортивном центре УП "Минское отделение Белорусской железной дороги". "Нам, конечно, интересно формирование парламента Беларуси. Для нас это очень важно, потому что есть парламент Союзного государства", – сказал журналистам Шайхутдинов. Депутат отметил, что наблюдатели на выборах в Беларуси действуют в рамках Конвенции о стандартах демократических выборов, подписанной в 2002 году в Кишиневе. "Вы знаете, что беспретендентное давление оказывается на Россию и Беларусь в части различных наших западных партнеров, поэтому важно здесь обеспечить прозрачность, чтобы волеизъявление граждан было реальным и законным. Мы на это обращаем внимание", – рассказал о миссии наблюдателей на выборах Шайхутдинов. Он также отметил, что избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно и организованно. "Даже приятно-праздничное настроение. Я был наблюдателем в разных государствах СНГ. В 2004 году мы наблюдали на выборах в Украине, когда у них оранжевая революция произошла. Там все было очень нервно, конфликтно, здесь все достаточно спокойно", – подчеркнул Шайхутдинов.
https://ria.ru/20240219/sotrudnichestvo-1928299609.html
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белоруссия, кишинев, россия, рифат шайхутдинов, белорусская железная дорога, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Кишинев, Россия, Рифат Шайхутдинов, Белорусская железная дорога, СНГ