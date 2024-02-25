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Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:08 25.02.2024 (обновлено: 22:19 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/opros-1929435049.html
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину - РИА Новости, 25.02.2024
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину
Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:08
2024-02-25T22:19
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она пояснила, что в соцсети Х разместили опрос на японском языке, где респондентам предложили ответить на вопрос: "как вы считаете, надо ли продолжать помогать Украине, восстанавливать Украину?" "Мы запустили на нашем японском Sputnik опрос и были потрясены &lt;...&gt; его результатами &lt;...&gt; 58 процентов — "нет", не хотят помогать Украине. Внимание — хотят помогать Украине — четыре процента &lt;...&gt; это практически статистическая погрешность", — отметила Симоньян. Она добавила, что остальные — сомневающиеся, а также выбравшие иные варианты ответов."Этот опрос набрал восемь миллионов просмотров в Японии, на японском языке, это согласитесь, много", — уточнила журналист.В воскресенье телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщил, что Токио введет новые санкции против российских лиц и организаций. По данным СМИ, в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, на которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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украина, россия, маргарита симоньян, япония, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Япония, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину

Симоньян: 58% участников опроса Sputnik в Японии не хотят поддерживать Украину

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она пояснила, что в соцсети Х разместили опрос на японском языке, где респондентам предложили ответить на вопрос: "как вы считаете, надо ли продолжать помогать Украине, восстанавливать Украину?"
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"Мы запустили на нашем японском Sputnik опрос и были потрясены <...> его результатами <...> 58 процентов — "нет", не хотят помогать Украине. Внимание — хотят помогать Украине — четыре процента <...> это практически статистическая погрешность", — отметила Симоньян.
Она добавила, что остальные — сомневающиеся, а также выбравшие иные варианты ответов.
"Этот опрос набрал восемь миллионов просмотров в Японии, на японском языке, это согласитесь, много", — уточнила журналист.
В воскресенье телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщил, что Токио введет новые санкции против российских лиц и организаций. По данным СМИ, в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, на которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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