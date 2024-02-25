https://ria.ru/20240225/opros-1929435049.html
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину - РИА Новости, 25.02.2024
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину
Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:08
2024-02-25T22:08
2024-02-25T22:19
специальная военная операция на украине
украина
россия
маргарита симоньян
япония
владимир соловьев (телеведущий)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_b1adde758ac9e6471f09842e3018a8a2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она пояснила, что в соцсети Х разместили опрос на японском языке, где респондентам предложили ответить на вопрос: "как вы считаете, надо ли продолжать помогать Украине, восстанавливать Украину?" "Мы запустили на нашем японском Sputnik опрос и были потрясены <...> его результатами <...> 58 процентов — "нет", не хотят помогать Украине. Внимание — хотят помогать Украине — четыре процента <...> это практически статистическая погрешность", — отметила Симоньян. Она добавила, что остальные — сомневающиеся, а также выбравшие иные варианты ответов."Этот опрос набрал восемь миллионов просмотров в Японии, на японском языке, это согласитесь, много", — уточнила журналист.В воскресенье телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщил, что Токио введет новые санкции против российских лиц и организаций. По данным СМИ, в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, на которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html
украина
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896515840_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ea7e837152ec68a158b5a75c49b4370e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, маргарита симоньян, япония, владимир соловьев (телеведущий), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Маргарита Симоньян, Япония, Владимир Соловьев (телеведущий), В мире
Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину
Симоньян: 58% участников опроса Sputnik в Японии не хотят поддерживать Украину
ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости.
Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире
программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она пояснила, что в соцсети Х разместили опрос на японском языке, где респондентам предложили ответить на вопрос: "как вы считаете, надо ли продолжать помогать Украине, восстанавливать Украину?"
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
"Мы запустили на нашем японском Sputnik опрос и были потрясены <...> его результатами <...> 58 процентов — "нет", не хотят помогать Украине. Внимание — хотят помогать Украине — четыре процента <...> это практически статистическая погрешность", — отметила Симоньян.
Она добавила, что остальные — сомневающиеся, а также выбравшие иные варианты ответов.
"Этот опрос набрал восемь миллионов просмотров в Японии, на японском языке, это согласитесь, много", — уточнила журналист.
В воскресенье телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщил, что Токио введет новые санкции против российских лиц и организаций. По данным СМИ, в субботу лидеры G7
провели онлайн-переговоры, на которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России
. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
Послы США требуют дать денег Украине, чтобы не потерять союзников в Азии