https://ria.ru/20240225/opros-1929435049.html

Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину

Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину - РИА Новости, 25.02.2024

Симоньян: опрос Sputnik выявил нежелание японцев поддерживать Украину

Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:08

2024-02-25T22:08

2024-02-25T22:19

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ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — РИА Новости. Пятьдесят восемь процентов посетителей сайта Sputnik в Японии, участвовавших в опросе редакции, не хотят поддерживать Украину, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она пояснила, что в соцсети Х разместили опрос на японском языке, где респондентам предложили ответить на вопрос: "как вы считаете, надо ли продолжать помогать Украине, восстанавливать Украину?" "Мы запустили на нашем японском Sputnik опрос и были потрясены <...> его результатами <...> 58 процентов — "нет", не хотят помогать Украине. Внимание — хотят помогать Украине — четыре процента <...> это практически статистическая погрешность", — отметила Симоньян. Она добавила, что остальные — сомневающиеся, а также выбравшие иные варианты ответов."Этот опрос набрал восемь миллионов просмотров в Японии, на японском языке, это согласитесь, много", — уточнила журналист.В воскресенье телеканал NHK со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду сообщил, что Токио введет новые санкции против российских лиц и организаций. По данным СМИ, в субботу лидеры G7 провели онлайн-переговоры, на которых Кисида призвал страны "Большой семерки" (G7) проявить солидарность в поддержке Украины и введении санкций против России. Он объяснил это стремлением достичь справедливого и долгосрочного мира на Украине.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

https://ria.ru/20240208/ukraina-1926035233.html

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украина, россия, маргарита симоньян, япония, владимир соловьев (телеведущий), в мире