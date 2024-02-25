https://ria.ru/20240225/odkb-1929375357.html

Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ

Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Армении не спешить "выходить из ОДКБ и замораживать свое участие", так как вернуться всегда сложнее. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:43

2024-02-25T13:43

2024-02-25T13:43

в мире

армения

александр лукашенко

одкб

никол пашинян

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Армении не спешить "выходить из ОДКБ и замораживать свое участие", так как вернуться всегда сложнее. "Политикам в Ереване надо очнуться. И по-народному говорят, не надо терять то, что есть", - заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он привел в пример Грузию, которая поторопилась выйти из СНГ, а теперь не может туда вернуться, чтобы "не потерять лица". "Я просто хочу, чтобы армяне не обиделись из-за того, что я здесь сказал. Просто их попросить и посоветовать: не спешите. Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то", - посоветовал Лукашенко. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений.

https://ria.ru/20240223/odkb-1929128324.html

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html

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в мире, армения, александр лукашенко, одкб, никол пашинян