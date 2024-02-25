Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/odkb-1929375357.html
Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ
Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Армении не спешить "выходить из ОДКБ и замораживать свое участие", так как вернуться всегда сложнее. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:43
2024-02-25T13:43
в мире
армения
александр лукашенко
одкб
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_be98340e31cc94be003495cf7bba0f35.jpg
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Армении не спешить "выходить из ОДКБ и замораживать свое участие", так как вернуться всегда сложнее. "Политикам в Ереване надо очнуться. И по-народному говорят, не надо терять то, что есть", - заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье. Он привел в пример Грузию, которая поторопилась выйти из СНГ, а теперь не может туда вернуться, чтобы "не потерять лица". "Я просто хочу, чтобы армяне не обиделись из-за того, что я здесь сказал. Просто их попросить и посоветовать: не спешите. Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то", - посоветовал Лукашенко. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений.
https://ria.ru/20240223/odkb-1929128324.html
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929118088.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:144:2048:1680_1920x0_80_0_0_be10d344a9f55c8eb1e4b9e727b6c621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, александр лукашенко, одкб, никол пашинян
В мире, Армения, Александр Лукашенко, ОДКБ, Никол Пашинян
Лукашенко посоветовал Армении не торопиться с выходом из ОДКБ

Лукашенко посоветовал Армении не спешить замораживать участие в ОДКБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал Армении не спешить "выходить из ОДКБ и замораживать свое участие", так как вернуться всегда сложнее.
"Политикам в Ереване надо очнуться. И по-народному говорят, не надо терять то, что есть", - заявил Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В Госдуме прокомментировали заявление о заморозке участия Армении в ОДКБ
23 февраля, 11:29
Он привел в пример Грузию, которая поторопилась выйти из СНГ, а теперь не может туда вернуться, чтобы "не потерять лица".
«
"Я просто хочу, чтобы армяне не обиделись из-за того, что я здесь сказал. Просто их попросить и посоветовать: не спешите. Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то", - посоветовал Лукашенко.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван замораживает свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил РИА Новости, что не получал заявлений Еревана о приостановке членства. Как подчеркнули агентству в российском МИД, РФ исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ, однако ожидает от ее властей разъяснений.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Эксперт раскритиковал решение Армении заморозить членство в ОДКБ
23 февраля, 09:53
 
В миреАрменияАлександр ЛукашенкоОДКБНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала