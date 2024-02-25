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В Госдуме высказались об идее изменить написание Одессы - РИА Новости, 25.02.2024
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17:33 25.02.2024 (обновлено: 19:03 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html
В Госдуме высказались об идее изменить написание Одессы
В Госдуме высказались об идее изменить написание Одессы - РИА Новости, 25.02.2024
В Госдуме высказались об идее изменить написание Одессы
Идея главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание названия Одессы доказывает заражение киевских властей вирусом нацизма, заявил депутат Госдумы Михаил... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:33
2024-02-25T19:03
в мире
одесса
дмитрий кулеба
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Идея главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание названия Одессы доказывает заражение киевских властей вирусом нацизма, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА Новости.&quot;Мы видим отпетых предателей, зараженных вирусом нацизма и оккупировавших нашу Украину. Они глумятся в свойственной им манере над чувствами мертвых и живых людей. Но пускай знают, что победная весна уже близко, им не отвертеться и нигде не спрятаться от справедливого и беспощадного народного гнева&quot;, — сказал депутат от крымского региона.По его словам, каждый из представителей киевской власти в полной мере ответит за все свои преступления.Ранее Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке на украинский вариант с одной буквой "с". Аналогичное предложение он выдвинул во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии в Одессе. В свою очередь, Бербок пояснила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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в мире, одесса, дмитрий кулеба, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Одесса, Дмитрий Кулеба, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме высказались об идее изменить написание Одессы

Депутат Шеремет назвал идею изменить написание Одессы вирусом нацизма

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости. Идея главы МИД Украины Дмитрия Кулебы изменить написание названия Одессы доказывает заражение киевских властей вирусом нацизма, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА Новости.
«

"Мы видим отпетых предателей, зараженных вирусом нацизма и оккупировавших нашу Украину. Они глумятся в свойственной им манере над чувствами мертвых и живых людей. Но пускай знают, что победная весна уже близко, им не отвертеться и нигде не спрятаться от справедливого и беспощадного народного гнева", — сказал депутат от крымского региона.

По его словам, каждый из представителей киевской власти в полной мере ответит за все свои преступления.
Ранее Кулеба предложил немецкой коллеге Анналене Бербок изменить официальное написание названия Одессы в немецком языке на украинский вариант с одной буквой "с". Аналогичное предложение он выдвинул во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии в Одессе. В свою очередь, Бербок пояснила, что, согласно правилам немецкого языка, название "Одесса" с одной "с" будет читаться как "Одеза".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время киевский режим начал борьбу со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Рогов прокомментировал идею Кулебы изменить написание Одессы
Вчера, 10:51
 
В миреОдессаДмитрий КулебаМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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