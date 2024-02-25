https://ria.ru/20240225/obstrel-1929416686.html
Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона
Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона - РИА Новости, 25.02.2024
Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона
Семь домовладений, газовая труба, линии электропередачи, а также один автомобиль и комбайн повреждены при обстреле в трех приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T19:11
2024-02-25T19:11
2024-02-25T19:11
происшествия
курская область
роман старовойт
глушковский район
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 25 фев — РИА Новости. Семь домовладений, газовая труба, линии электропередачи, а также один автомобиль и комбайн повреждены при обстреле в трех приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Также повреждены окна в трех домовладениях", - сообщил глава региона.Губернатор добавил, что пострадали еще три домовладения в селе Троицкое Кореневского района - повреждены фасады, окна, крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждено одно домовладение, автомобиль и комбайн. "Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении", - отметил Старовойт.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
курская область
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происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район, суджанский район
Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район, Суджанский район
Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона
Старовойт: 7 домовладений получили повреждения при обстреле Курской области