https://ria.ru/20240225/obstrel-1929416686.html

Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона

Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона - РИА Новости, 25.02.2024

Глава Курской области рассказал о повреждениях после обстрела региона

Семь домовладений, газовая труба, линии электропередачи, а также один автомобиль и комбайн повреждены при обстреле в трех приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:11

2024-02-25T19:11

2024-02-25T19:11

происшествия

курская область

роман старовойт

глушковский район

суджанский район

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ВОРОНЕЖ, 25 фев — РИА Новости. Семь домовладений, газовая труба, линии электропередачи, а также один автомобиль и комбайн повреждены при обстреле в трех приграничных районах Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. "В селе Кульбаки Глушковского района в результате обстрела повреждены газовая труба и линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Также повреждены окна в трех домовладениях", - сообщил глава региона.Губернатор добавил, что пострадали еще три домовладения в селе Троицкое Кореневского района - повреждены фасады, окна, крыши. В Николаево-Дарьино Суджанского района повреждено одно домовладение, автомобиль и комбайн. "Всем собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении", - отметил Старовойт.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

курская область

глушковский район

суджанский район

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происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район, суджанский район