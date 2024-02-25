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Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T17:20
2024-02-25T17:20
2024-02-25T17:41
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донецкая народная республика
сцкк
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кировский район
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка из реактивной системы залпового огня, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Выпущено восемь ракет из РСЗО", — говорится в публикации.По информации ведомства, обстрел зафиксировали в 17:10 со стороны села Нетайлово.До этого, в 14:00, ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка двумя снарядами натовского калибра 155 миллиметров.Накануне украинские войска 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 43 различных боеприпаса. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения. Повреждены шесть домов и два объекта гражданской инфраструктуры.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, кировский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Кировский район
Украинские войска нанесли ракетный удар по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь ракет из РСЗО по Донецку