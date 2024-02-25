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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР с беспилотника - РИА Новости, 25.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/obstrel-1929380948.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР с беспилотника
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР с беспилотника - РИА Новости, 25.02.2024
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР с беспилотника
Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) сбросили второй за два дня взрывоопасный предмет с беспилотника на населенный пункт Зайцево в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:30
2024-02-25T14:30
специальная военная операция на украине
зайцево
горловка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) сбросили второй за два дня взрывоопасный предмет с беспилотника на населенный пункт Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В субботу представительство заявляло, что украинские войска в 10.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 13.40 - населенный пункт Зайцево: сброшены взрывоопасный объект с БпЛА ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, представительство сообщило, что в 11.50 по Кировскому и Петровскому районам Донецка были сброшены четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 13.10 по Никитскому району Горловки были сброшены три снаряда калибром 152 миллиметра. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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зайцево
горловка
донецкая народная республика
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зайцево, горловка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР с беспилотника

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска в 13.40 (совпадает с мск) сбросили второй за два дня взрывоопасный предмет с беспилотника на населенный пункт Зайцево в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В субботу представительство заявляло, что украинские войска в 10.40 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на поселок Зайцево в ДНР.
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"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ: 13.40 - населенный пункт Зайцево: сброшены взрывоопасный объект с БпЛА ", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, представительство сообщило, что в 11.50 по Кировскому и Петровскому районам Донецка были сброшены четыре снаряда калибром 155 миллиметров, и в 13.10 по Никитскому району Горловки были сброшены три снаряда калибром 152 миллиметра.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЗайцевоГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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