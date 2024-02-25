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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 25.02.2024

Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка достигло двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T14:24

2024-02-25T14:24

2024-02-25T14:24

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка достигло двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик по улице Петровского получили ранения женщины 1966 и 1971 годов рождения", - написал мэр. Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что мирная жительница получила ранения во время обстрела украинскими военными микрорайона Текстильщик в Донецке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

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Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке 2024-02-25T14:24 true PT1M33S

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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия