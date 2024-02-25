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Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух - РИА Новости, 25.02.2024
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка достигло двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T14:24
2024-02-25T14:24
2024-02-25T14:24
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка достигло двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик по улице Петровского получили ранения женщины 1966 и 1971 годов рождения", - написал мэр. Ранее в воскресенье корреспондент РИА Новости передавал, что мирная жительница получила ранения во время обстрела украинскими военными микрорайона Текстильщик в Донецке.
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Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
2024-02-25T14:24
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донецк, кировский район, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух
Мэр Кулемзин: число пострадавших при обстреле Донецка выросло до двух