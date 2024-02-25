https://ria.ru/20240225/obstrel-1929376820.html

Женщина получила ранения при обстреле Донецка

Женщина получила ранения при обстреле Донецка - РИА Новости, 25.02.2024

Женщина получила ранения при обстреле Донецка

Украинские военные обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке, ранена одна мирная жительница, сгорели три автомобиля, также поврежден многоквартирный дом и... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:53

2024-02-25T13:53

2024-02-25T14:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

происшествия

кировский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке, ранена одна мирная жительница, сгорели три автомобиля, также поврежден многоквартирный дом и салон красоты, передает корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, пострадавшая мирная жительница в момент обстрела находилась в одном из сгоревших авто. "Полетело стекло, у меня клиентка упала, а здесь у меня ребенок сидел. В этой (одной из сгоревших - ред.) машине сидела следующая клиентка, она из горящей машины вылезла, ее муж забрал", - рассказала сотрудница поврежденного салона красоты Юлия. "25 февраля 2024 года ВФУ был осуществлен обстрел Кировского района города Донецка, а именно микрорайона Текстильщик. На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для проведения экспертизы. Предположительно, обстрел велся с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметров", - сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 различных боеприпаса. Три мирных жителя получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили шесть жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

кировский район

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Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке 2024-02-25T13:53 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, донецк, происшествия, кировский район, сцкк