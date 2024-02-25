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Женщина получила ранения при обстреле Донецка - РИА Новости, 25.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 25.02.2024 (обновлено: 14:05 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/obstrel-1929376820.html
Женщина получила ранения при обстреле Донецка
Женщина получила ранения при обстреле Донецка - РИА Новости, 25.02.2024
Женщина получила ранения при обстреле Донецка
Украинские военные обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке, ранена одна мирная жительница, сгорели три автомобиля, также поврежден многоквартирный дом и... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:53
2024-02-25T14:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
происшествия
кировский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке, ранена одна мирная жительница, сгорели три автомобиля, также поврежден многоквартирный дом и салон красоты, передает корреспондент РИА Новости. По словам очевидцев, пострадавшая мирная жительница в момент обстрела находилась в одном из сгоревших авто. "Полетело стекло, у меня клиентка упала, а здесь у меня ребенок сидел. В этой (одной из сгоревших - ред.) машине сидела следующая клиентка, она из горящей машины вылезла, ее муж забрал", - рассказала сотрудница поврежденного салона красоты Юлия. "25 февраля 2024 года ВФУ был осуществлен обстрел Кировского района города Донецка, а именно микрорайона Текстильщик. На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для проведения экспертизы. Предположительно, обстрел велся с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметров", - сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 различных боеприпаса. Три мирных жителя получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили шесть жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецк
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Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке
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донецкая народная республика, донецк, происшествия, кировский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, Кировский район, СЦКК
Женщина получила ранения при обстреле Донецка

При обстреле Донецка пострадала женщина и повредило многоквартирный дом

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке, ранена одна мирная жительница, сгорели три автомобиля, также поврежден многоквартирный дом и салон красоты, передает корреспондент РИА Новости.
По словам очевидцев, пострадавшая мирная жительница в момент обстрела находилась в одном из сгоревших авто.
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"Полетело стекло, у меня клиентка упала, а здесь у меня ребенок сидел. В этой (одной из сгоревших - ред.) машине сидела следующая клиентка, она из горящей машины вылезла, ее муж забрал", - рассказала сотрудница поврежденного салона красоты Юлия.
"25 февраля 2024 года ВФУ был осуществлен обстрел Кировского района города Донецка, а именно микрорайона Текстильщик. На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки, которые будут переданы в следственные органы для проведения экспертизы. Предположительно, обстрел велся с применением артиллерийских систем калибром 155 миллиметров", - сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 13 раз обстреляли территорию республики, выпустив 43 различных боеприпаса. Три мирных жителя получили ранения, еще один погиб. Повреждения получили шесть жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкПроисшествияКировский районСЦКК
 
 
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