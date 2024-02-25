Рейтинг@Mail.ru
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с дронов - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/obstrel-1929358917.html
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с дронов
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с дронов - РИА Новости, 25.02.2024
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с дронов
Более 10 раз за последние сутки украинские военные атаковали с помощью беспилотников восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:21
2024-02-25T11:21
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_36d686026bb04ff39cbac0f57a13338a.jpg
БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Более 10 раз за последние сутки украинские военные атаковали с помощью беспилотников восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации главы региона, 24 февраля украинские военные атаковали восемь районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии и сбросив пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной. Согласно статистике, количество обстрелов снизилось после понедельника, когда было зафиксировано максимальное количество - 107. В течение последних дней количество обстрелов не характеризуется сильными колебаниями и остается в пределах 40 в день. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине сел Заречье-Второе и Замостье выпущено в сумме 10 минометных снарядов. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех дронов сброшено три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, также объект атакован двумя дронами-камикадзе, уточнил Гладков. "В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено семь минометных снарядов. Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" - зафиксировано три прилета", - заявил глава региона. Как отметил губернатор, в Новооскольском округе, в Прохоровском районе, в Старооскольском округе и Чернянском районе системой ПВО было сбито по одному украинскому беспилотнику. Ни в одном из этих населенных пунктов нет пострадавших и разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240225/komiks-1929328800.html
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893838932_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93236198e6b81cf316ee43c0e06e2a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с дронов

Гладков: ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда
Воронка от попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Более 10 раз за последние сутки украинские военные атаковали с помощью беспилотников восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации главы региона, 24 февраля украинские военные атаковали восемь районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии и сбросив пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.
Флаги Латвии и Украины в Риге - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Свиносолдаты. Комикс про ВСУ вызвал скандал в Латвии
01:25
Согласно статистике, количество обстрелов снизилось после понедельника, когда было зафиксировано максимальное количество - 107. В течение последних дней количество обстрелов не характеризуется сильными колебаниями и остается в пределах 40 в день.
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине сел Заречье-Второе и Замостье выпущено в сумме 10 минометных снарядов. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех дронов сброшено три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, также объект атакован двумя дронами-камикадзе, уточнил Гладков.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"В бой вводят тяжеловеса". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Вчера, 21:11
"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено семь минометных снарядов. Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" - зафиксировано три прилета", - заявил глава региона.
Как отметил губернатор, в Новооскольском округе, в Прохоровском районе, в Старооскольском округе и Чернянском районе системой ПВО было сбито по одному украинскому беспилотнику. Ни в одном из этих населенных пунктов нет пострадавших и разрушений.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала