ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с дронов
Гладков: ВСУ более десяти раз за сутки атаковали Белгородскую область с БПЛА
Воронка от попадания снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Более 10 раз за последние сутки украинские военные атаковали с помощью беспилотников восемь районов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации главы региона, 24 февраля украинские военные атаковали восемь районов, выпустив 28 снарядов из артиллерии и сбросив пять взрывных устройств с дронов. Кроме того, были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.
Согласно статистике, количество обстрелов снизилось после понедельника, когда было зафиксировано максимальное количество - 107. В течение последних дней количество обстрелов не характеризуется сильными колебаниями и остается в пределах 40 в день.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено восемь артиллерийских снарядов. Над селом Никольское системой ПВО сбит БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении - повреждена кровля в одном частном домовладении, в Новосадовском сельском поселении повреждено три автомобиля", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе в поселке Горьковский дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. По окраине сел Заречье-Второе и Замостье выпущено в сумме 10 минометных снарядов. В Краснояружском районе в селе Вязовое с трех дронов сброшено три взрывных устройства на инфраструктурный объект связи, также объект атакован двумя дронами-камикадзе, уточнил Гладков.
"В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено семь минометных снарядов. Также в Середе с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Под минометный обстрел попал МАПП "Шебекино" - зафиксировано три прилета", - заявил глава региона.
Как отметил губернатор, в Новооскольском округе, в Прохоровском районе, в Старооскольском округе и Чернянском районе системой ПВО было сбито по одному украинскому беспилотнику. Ни в одном из этих населенных пунктов нет пострадавших и разрушений.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.