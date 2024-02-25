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Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд - РИА Новости, 25.02.2024
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00:12 25.02.2024 (обновлено: 09:08 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/nuland-1929325958.html
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд - РИА Новости, 25.02.2024
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд
Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела США, заявила в интервью CNN заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:12
2024-02-25T09:08
в мире
россия
сша
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела США, заявила в интервью CNN заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.&quot;Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским&quot;, — сказала она.Но это не то, к чему пришло российское руководство, считает Нуланд.В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.
https://ria.ru/20240224/nuland-1929323091.html
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в мире, россия, сша, виктория нуланд
В мире, Россия, США, Виктория Нуланд
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд

Нуланд: США хотели бы видеть в России ориентированного на Запад партнера

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела США, заявила в интервью CNN заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
«

"Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским", — сказала она.

Но это не то, к чему пришло российское руководство, считает Нуланд.
В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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В миреРоссияСШАВиктория Нуланд
 
 
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