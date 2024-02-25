https://ria.ru/20240225/nuland-1929325958.html
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд - РИА Новости, 25.02.2024
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд
Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела США, заявила в интервью CNN заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T00:12
2024-02-25T00:12
2024-02-25T09:08
в мире
россия
сша
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Нынешняя Россия — не та страна, с которой хотели бы вести дела США, заявила в интервью CNN заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским", — сказала она.Но это не то, к чему пришло российское руководство, считает Нуланд.В январе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношений между США и Россией сегодня практически нет, они находятся на низком уровне, ведется "нудный" диалог о работе посольств.
https://ria.ru/20240224/nuland-1929323091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, виктория нуланд
В мире, Россия, США, Виктория Нуланд
Нынешняя Россия не устраивает США, заявила Нуланд
Нуланд: США хотели бы видеть в России ориентированного на Запад партнера