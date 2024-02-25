https://ria.ru/20240225/nato-1929370871.html

В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение в НАТО летом

В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение в НАТО летом - РИА Новости, 25.02.2024

В офисе Зеленского рассчитывают получить приглашение в НАТО летом

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что Киев рассчитывает летом получить приглашение Украины в НАТО. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:08

2024-02-25T13:08

2024-02-25T13:08

в мире

украина

андрей ермак

нато

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в Telegram-канале, что Киев рассчитывает летом получить приглашение Украины в НАТО. По его словам, накануне состоялась специальная встреча в Киеве, на которой также присутствовали бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и экс-президент Польши Александр Квасьневский. "Только приглашение Украины в НАТО даст Европе и миру реальные шансы вернуться к подлинной безопасности. Его Украина стремится получить на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне летом 2024 года", - написал Ермак. Он считает, что непредоставление Украине приглашения на вашингтонском саммите может способствовать новым эскалациям на Ближнем Востоке, в других регионах планеты. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных. В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20240220/konflikt-1928582425.html

https://ria.ru/20240216/nato-1927732372.html

https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html

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в мире, украина, андрей ермак, нато