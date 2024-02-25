https://ria.ru/20240225/most-1929437774.html
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 25.02.2024
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:40
2024-02-25T22:40
2024-02-25T22:40
керчь
тамань (станица)
авто
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881816180_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_807a7190573e20ce7ab8dcbd52add910.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее вечером движение автотранспорта на мосту останавливалось на 3,5 часа, возобновилось движение около 22.00 мск "В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств", - говорится в сообщении. Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет около двух часов, предупредили в инфоцентре.
https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1923066326.html
керчь
тамань (станица)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881816180_859:0:3590:2048_1920x0_80_0_0_77067fe3f90cd08343d69e3f4b32a265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, тамань (станица), авто, происшествия
Керчь, Тамань (станица), Авто, Происшествия
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
На Крымском мосту со стороны Тамани проезда ждут 600 машин