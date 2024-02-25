https://ria.ru/20240225/most-1929437774.html

Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 25.02.2024

Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:40

2024-02-25T22:40

2024-02-25T22:40

керчь

тамань (станица)

авто

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее вечером движение автотранспорта на мосту останавливалось на 3,5 часа, возобновилось движение около 22.00 мск "В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств", - говорится в сообщении. Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет около двух часов, предупредили в инфоцентре.

https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1923066326.html

керчь

тамань (станица)

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2024

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керчь, тамань (станица), авто, происшествия