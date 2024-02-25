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Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 25.02.2024
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22:40 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/most-1929437774.html
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 25.02.2024
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T22:40
2024-02-25T22:40
керчь
тамань (станица)
авто
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее вечером движение автотранспорта на мосту останавливалось на 3,5 часа, возобновилось движение около 22.00 мск "В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств", - говорится в сообщении. Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет около двух часов, предупредили в инфоцентре.
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керчь, тамань (станица), авто, происшествия
Керчь, Тамань (станица), Авто, Происшествия
Больше тысячи машин ждут проезда по Крымскому мосту

На Крымском мосту со стороны Тамани проезда ждут 600 машин

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи машин, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее вечером движение автотранспорта на мосту останавливалось на 3,5 часа, возобновилось движение около 22.00 мск
"В очереди со стороны Тамани находится 600 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 450 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Время ожидания проезда с каждой стороны моста составляет около двух часов, предупредили в инфоцентре.
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