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Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы
Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы - РИА Новости, 25.02.2024
Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:44
2024-02-25T13:44
2024-02-25T13:44
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", — говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы
Коммунальщики мониторят улицы Москвы после прогноза о гололедице и ледяном дожде