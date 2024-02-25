https://ria.ru/20240225/moskva-1929375733.html

Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы

Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы - РИА Новости, 25.02.2024

Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы

Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:44

2024-02-25T13:44

2024-02-25T13:44

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", — говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, погода