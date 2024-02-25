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Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы - РИА Новости, 25.02.2024
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13:44 25.02.2024
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Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы
Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы - РИА Новости, 25.02.2024
Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы
Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя,... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:44
2024-02-25T13:44
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", — говорится в сообщении. Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Погода
Городские службы мониторят улицы в Москве из-за ожидаемой гололедицы

Коммунальщики мониторят улицы Москвы после прогноза о гололедице и ледяном дожде

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбработка проезжей части противогололедными материалами
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Обработка проезжей части противогололедными материалами. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы из-за ожидаемой гололедицы и ледяного дождя, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 16.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, до утра 26 февраля местами возможен ледяной дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистам – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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