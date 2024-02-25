Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 25.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 25.02.2024 (обновлено: 13:37 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/moskva-1929374594.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 25.02.2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:35
2024-02-25T13:37
общество
москва
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840529072_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca2826414d2cf7362c7489c9be920152.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 часов 25 февраля с сохранением до 09.00 часов 26 февраля местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840529072_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8cb7d864056d7b3e7f462569ca29a59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Спасатели предупредили о гололеде и ледяном дожде в Москве с вечера воскресенья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоследствия ледяного дождя
Последствия ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Последствия ледяного дождя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 часов 25 февраля с сохранением до 09.00 часов 26 февраля местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве
21 февраля, 21:15
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала