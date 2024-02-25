https://ria.ru/20240225/moskva-1929374594.html

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 25.02.2024

Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде

Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T13:35

2024-02-25T13:35

2024-02-25T13:37

общество

москва

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840529072_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca2826414d2cf7362c7489c9be920152.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 часов 25 февраля с сохранением до 09.00 часов 26 февраля местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода