https://ria.ru/20240225/moskva-1929374594.html
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде - РИА Новости, 25.02.2024
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T13:35
2024-02-25T13:35
2024-02-25T13:37
общество
москва
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Гололед и ледяной дождь ожидаются в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 18.00 часов 25 февраля с сохранением до 09.00 часов 26 февраля местами в Москве ожидается ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковаться вдали от деревьев; пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
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общество, москва, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололеде
Спасатели предупредили о гололеде и ледяном дожде в Москве с вечера воскресенья