https://ria.ru/20240225/miting-1929424793.html

Венгерская оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента

Венгерская оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента - РИА Новости, 25.02.2024

Венгерская оппозиция вышла на митинг, требуя прямых выборов президента

Венгерские оппозиционные партии проводят митинг перед зданием парламента, требуя проведения прямых президентских выборов, в нем участвует до тысячи человек,... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T20:13

2024-02-25T20:13

2024-02-25T20:20

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будапешт

каталин новак

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демократическая коалиция

золтан балог

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БУДАПЕШТ, 25 фев - РИА Новости. Венгерские оппозиционные партии проводят митинг перед зданием парламента, требуя проведения прямых президентских выборов, в нем участвует до тысячи человек, передает корреспондент РИА Новости. В начале февраля в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что президент страны Каталин Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призывали Новак уйти в отставку, 10 февраля она заявила, что покидает пост, а 11 февраля подала официальное заявление в парламент. На заседании парламента 26 февраля намечено рассмотрение прошения Новак об отставке, а также выборы нового президента, на пост которого правящая фракция "Фидес" выдвинула председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Для выборов президента необходимо, чтобы кандидата поддержало не менее 2/3 депутатов. Правящие партии в венгерском парламенте имеют 133 места из 199. Со сцены, установленной перед зданием венгерского парламента, перед собравшимися выступили представители оппозиционных партий "Демократическая коалиция", Momentum, Párbeszéd и Венгерской социалистической партии, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь. Оппозиционная "зеленая" партия LMP утром выпустила заявление, в котором назвала требование прямых президентских выборов "пустым бессмысленным лозунгом", поскольку они "не устраняют причин, вызвавших позорное помилование". LMP ранее предложила своего кандидата на пост президента, однако для регистрации было необходимо согласие 20% депутатов, а остальные оппозиционные партии его не поддержали, заявив, что в знак протеста не будут участвовать в выборах президента. Экс-кандидат в премьеры Венгрии от партии "Демократическая коалиция" Клара Добрев заявила, что "даже швейцара" в президентский дворец выбирают тщательнее, чем президента. Выступавшие со сцены представители оппозиционных партий утверждали, что отставки Новак, ухода из политики экс-министра юстиции Юдит Варги и отставки главы реформатской церкви Венгрии Золтана Балога недостаточно. В толпе звучат призывы к отставке премьер-министра страны Виктора Орбана. В акции протеста участвует до тысячи человек, спустя час после начала митинга пошел дождь, и некоторые стали покидать площадь. В толпе видны флаги с логотипами оппозиционных партий, плакаты с критикой властей Венгрии, присутствует также флаг Украины. Представители оппозиционных партий на площади собирают подписи за проведение прямых президентских выборов. На площади перед венгерским парламентом присутствуют представители венгерских СМИ, как оппозиционных, так и проправительственных, а также полиция. В прошлую пятницу на Площади героев в Будапеште прошел крупный митинг в защиту детей, организованный венгерскими блогерами и интернет-инфлюенсерами, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Ранее на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что власти ужесточат меры по защите детей и условия назначения руководителей детских учреждений. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан за несколько дней до отставки президента заявил, что инициирует поправку в конституцию страны о том, что педофилы не могут быть помилованы.

https://ria.ru/20240210/vengriya-1926532314.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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в мире, венгрия, будапешт, каталин новак, виктор орбан, демократическая коалиция, золтан балог