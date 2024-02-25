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В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США - РИА Новости, 25.02.2024
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04:33 25.02.2024 (обновлено: 15:56 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/mask-1929334115.html
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США - РИА Новости, 25.02.2024
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:33
2024-02-25T15:56
в мире
сша
тайвань
китай
илон маск
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, поскольку не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal.&quot;SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США&quot;, — приводит газета слова из письма конгрессмена.По информации издания, в письме также говорится, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ в интернет по всему миру — на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов. Галлахер попросил, чтобы SpaceX разъяснила ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует более четырех тысяч аппаратов Starlink.
https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html
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в мире, сша, тайвань, китай, илон маск, spacex
В мире, США, Тайвань, Китай, Илон Маск, SpaceX
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

Галлахер обвинил Маска в нарушении обязательств из-за интернета на Тайване

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, поскольку не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal.
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"SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США", — приводит газета слова из письма конгрессмена.

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По информации издания, в письме также говорится, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ в интернет по всему миру — на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов. Галлахер попросил, чтобы SpaceX разъяснила ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует более четырех тысяч аппаратов Starlink.
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