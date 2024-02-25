https://ria.ru/20240225/mask-1929334115.html

В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США - РИА Новости, 25.02.2024

В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США

Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T04:33

2024-02-25T04:33

2024-02-25T15:56

в мире

сша

тайвань

китай

илон маск

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, поскольку не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal."SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США", — приводит газета слова из письма конгрессмена.По информации издания, в письме также говорится, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ в интернет по всему миру — на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов. Галлахер попросил, чтобы SpaceX разъяснила ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует более четырех тысяч аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html

https://ria.ru/20240221/mask-1928847997.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тайвань, китай, илон маск, spacex