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В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США - РИА Новости, 25.02.2024
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T04:33
2024-02-25T04:33
2024-02-25T15:56
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Председатель спецкомитета палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем Майк Галлахер заявил, что компания предпринимателя Илона Маска SpaceX, возможно, нарушает обязательства перед правительством США, поскольку не предоставляет доступ к спутниковому интернету на Тайване, сообщает газета Wall Street Journal."SpaceX, возможно, не обеспечивает широкополосный доступ к интернету на Тайване и в его окрестностях — возможно, в нарушение контрактных обязательств SpaceX перед правительством США", — приводит газета слова из письма конгрессмена.По информации издания, в письме также говорится, что SpaceX обязана предоставлять Пентагону и другим американским ведомствам широкополосный доступ в интернет по всему миру — на соответствующую программу Starshield власти США выделили более 100 миллионов долларов. Галлахер попросил, чтобы SpaceX разъяснила ситуацию с доступностью интернета в рамках программы Starshield на Тайване к 8 марта.Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует более четырех тысяч аппаратов Starlink.
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в мире, сша, тайвань, китай, илон маск, spacex
В мире, США, Тайвань, Китай, Илон Маск, SpaceX
В конгрессе обвинили Маска в нарушении обязательств перед США
Галлахер обвинил Маска в нарушении обязательств из-за интернета на Тайване