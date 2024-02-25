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Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине - РИА Новости, 25.02.2024
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16:49 25.02.2024 (обновлено: 18:44 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/makron-1929400644.html
Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине
Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине - РИА Новости, 25.02.2024
Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине
Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выступил за отставку президента Эммануэля Макрона после его заявления об... РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T16:49
2024-02-25T18:44
в мире
украина
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эммануэль макрон
владимир зеленский
флориан филиппо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выступил за отставку президента Эммануэля Макрона после его заявления об увеличении помощи ВСУ."Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров! Давайте уберем его отсюда — и побыстрее", — написал политик.По его словам, французский лидер совершает тем самым серьезную провокацию против фермеров.Накануне аграрии, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон. Президент в этот момент находился на втором этаже здания и собирался пообщаться с представителями отрасли и профсоюзов. Часть из них готова встретиться с Макроном, но многие выступают против, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".Шестнадцатого февраля французский лидер и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет действовать, пока эта восточноевропейская страна не вступит в НАТО. Документ также предусматривает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в этом году. Кроме того, договор касается поставок современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.
https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html
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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Франция, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, НАТО
Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине

Филиппо выступил за отставку Макрона после его слов об увеличении помощи ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выступил за отставку президента Эммануэля Макрона после его заявления об увеличении помощи ВСУ.
"Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров! Давайте уберем его отсюда — и побыстрее", — написал политик.
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17 февраля, 17:36
По его словам, французский лидер совершает тем самым серьезную провокацию против фермеров.
Накануне аграрии, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон. Президент в этот момент находился на втором этаже здания и собирался пообщаться с представителями отрасли и профсоюзов. Часть из них готова встретиться с Макроном, но многие выступают против, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".
Шестнадцатого февраля французский лидер и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет действовать, пока эта восточноевропейская страна не вступит в НАТО. Документ также предусматривает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в этом году. Кроме того, договор касается поставок современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.
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В миреУкраинаФранцияКиевЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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