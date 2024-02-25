https://ria.ru/20240225/makron-1929400644.html

Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине

Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине - РИА Новости, 25.02.2024

Во Франции потребовали отставки Макрона после его слов об Украине

Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выступил за отставку президента Эммануэля Макрона после его заявления об... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T16:49

2024-02-25T16:49

2024-02-25T18:44

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владимир зеленский

флориан филиппо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Лидер французской националистической партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X выступил за отставку президента Эммануэля Макрона после его заявления об увеличении помощи ВСУ."Он собирается потратить еще больше денег на Украину за счет Франции, особенно наших фермеров! Давайте уберем его отсюда — и побыстрее", — написал политик.По его словам, французский лидер совершает тем самым серьезную провокацию против фермеров.Накануне аграрии, недовольные политикой правительства, прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл Макрон. Президент в этот момент находился на втором этаже здания и собирался пообщаться с представителями отрасли и профсоюзов. Часть из них готова встретиться с Макроном, но многие выступают против, так как, по их мнению, власти "сделали недостаточно для фермеров".Шестнадцатого февраля французский лидер и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно будет действовать, пока эта восточноевропейская страна не вступит в НАТО. Документ также предусматривает выделение Киеву трех миллиардов евро военной помощи в этом году. Кроме того, договор касается поставок современного военного оборудования, обучения солдат и укрепления оборонной индустрии Украины.

https://ria.ru/20240217/makron-1927976417.html

https://ria.ru/20240225/vsu-1929397701.html

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в мире, украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, флориан филиппо, вооруженные силы украины, нато